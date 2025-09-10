Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Data: 12/09/2025 - Ora: 11:34
Categoria: Cultura
Durante la sagra, spettacoli e musica saranno al centro della serata dedicata interamente ad un vero e proprio must di Molfetta
La sagra del Calzone Molfettese compie 31 anni, così il 20 settembre 2025 dalle ore 19 in Piazza Garibaldi a Molfetta (Villa Comunale) la Proloco di Molfetta saluta l’estate con una serata tutta dedicata al Calzone molfettese, un classico della tradizione pugliese, un vero e proprio must della cucina popolare locale diventato ormai icona gastronomica della città.
La villa Comunale si trasformerà nel villaggio delle tipicità, sarà possibile degustare del buon vino e diverse tipologie di calzone e ballare e cantare con I Bambini Di Vasco. La Sagra del Calzone Molfettese è un evento promosso dall’associazione turistica Pro Loco, con il patrocinio di Comune di Molfetta, Unpli Puglia e Regione Puglia.
Anche quest’anno il programma messo a punto dalla Pro Loco propone un mix di musica, sapori genuini, tradizioni e divertimento, dalle ore 19 la musica dal vivo, rallegrerà con performance popolari, Antonio Roselli e i suoi animatori intratterranno i più piccoli con attività dedicate e alle ore 21 sul palco con il rock pugliese si terrà il concerto dei Bambini di Vasco.
Presenti gli studenti dell’ Istituto Alberghiero di Molfetta che ha ospitato il Corso di preparazione in inverno.
"Con la trentunesima edizione – dichiarano dal direttivo Proloco Molfetta – continua il percorso per ottenere il riconoscimento del Calzone di Molfetta quale Prodotto Agroalimentare Tradizionale, con inserimento nel relativo elenco nazionale tenuto dal Ministero dell’Agricoltura. Per Molfetta il Calzone è l’espressione culinaria della tradizione e dei riti della settimana santa, sarà un percorso lungo ma è nostra intenzione conquistare questo prestigioso riconoscimento."
All’interno della villa comunale sarà possibile trovare il calzone tradizionale con pesce, sponsali, olive, cavolfiori, ma anche la variante con il tonno e il calzone per celiaci. Anche quest’anno sarà possibile assaggiare la versione per i bambini, mini porzioni che saranno preparate con ingredienti delicati adatti ai palati dei più piccoli. Un modo per trasmettere le tradizioni enogastronomiche della città ai più piccoli cittadini del futuro, il tutto sarà servito con i materiali eco compatibili che fanno bene alla natura e all’ambiente.
Oltre ad essere ecosostenibile la Sagra del Calzone sarà dedicata all’antispreco, per cui i partecipanti potranno usare le Doggy Bag per portare a casa il calzone non degustato.
Durante la sagra, spettacoli e musica saranno al centro della serata dedicata interamente ad un vero e proprio must di Molfetta, si potrà ballare a cielo aperto per chiudere l’estate all’insegna dalla musica e le tipicità.
Data: 11/07/2025
'Da dove parte questa crociera?' di Michele Naddeo
Data: 23/08/2023
Notte della Taranta, oltre mille persone al lavoro per evento
Data: 10/09/2025
Per la Chiesa domenica è la Festa "Esaltazione della Croce"
Data: 10/09/2025
Gesù ci invita ad amare i nostri cari
Data: 03/09/2025
Le luminarie salentine a Rivolto (Udine) alla presenza di Mattarella
di Maria Nocera
Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28
info@sudnews.tv
Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617
ClioCom © 2025
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati