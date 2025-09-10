Durante la sagra, spettacoli e musica saranno al centro della serata dedicata interamente ad un vero e proprio must di Molfetta

La sagra del Calzone Molfettese compie 31 anni, così il 20 settembre 2025 dalle ore 19 in Piazza Garibaldi a Molfetta (Villa Comunale) la Proloco di Molfetta saluta l’estate con una serata tutta dedicata al Calzone molfettese, un classico della tradizione pugliese, un vero e proprio must della cucina popolare locale diventato ormai icona gastronomica della città.

La villa Comunale si trasformerà nel villaggio delle tipicità, sarà possibile degustare del buon vino e diverse tipologie di calzone e ballare e cantare con I Bambini Di Vasco. La Sagra del Calzone Molfettese è un evento promosso dall’associazione turistica Pro Loco, con il patrocinio di Comune di Molfetta, Unpli Puglia e Regione Puglia.

Anche quest’anno il programma messo a punto dalla Pro Loco propone un mix di musica, sapori genuini, tradizioni e divertimento, dalle ore 19 la musica dal vivo, rallegrerà con performance popolari, Antonio Roselli e i suoi animatori intratterranno i più piccoli con attività dedicate e alle ore 21 sul palco con il rock pugliese si terrà il concerto dei Bambini di Vasco.

Presenti gli studenti dell’ Istituto Alberghiero di Molfetta che ha ospitato il Corso di preparazione in inverno.

"Con la trentunesima edizione – dichiarano dal direttivo Proloco Molfetta – continua il percorso per ottenere il riconoscimento del Calzone di Molfetta quale Prodotto Agroalimentare Tradizionale, con inserimento nel relativo elenco nazionale tenuto dal Ministero dell’Agricoltura. Per Molfetta il Calzone è l’espressione culinaria della tradizione e dei riti della settimana santa, sarà un percorso lungo ma è nostra intenzione conquistare questo prestigioso riconoscimento."

All’interno della villa comunale sarà possibile trovare il calzone tradizionale con pesce, sponsali, olive, cavolfiori, ma anche la variante con il tonno e il calzone per celiaci. Anche quest’anno sarà possibile assaggiare la versione per i bambini, mini porzioni che saranno preparate con ingredienti delicati adatti ai palati dei più piccoli. Un modo per trasmettere le tradizioni enogastronomiche della città ai più piccoli cittadini del futuro, il tutto sarà servito con i materiali eco compatibili che fanno bene alla natura e all’ambiente.

Oltre ad essere ecosostenibile la Sagra del Calzone sarà dedicata all’antispreco, per cui i partecipanti potranno usare le Doggy Bag per portare a casa il calzone non degustato.

Durante la sagra, spettacoli e musica saranno al centro della serata dedicata interamente ad un vero e proprio must di Molfetta, si potrà ballare a cielo aperto per chiudere l’estate all’insegna dalla musica e le tipicità.