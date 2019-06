Ultimo appuntamento dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni

Domenica 9 giugno 2019 nel chiostro dei Teatini a Lecce (corso Vittorio Emanuele II, 26), dalle ore 11 alle ore 12.30, ultimo appuntamento de "Il Baratto delle Meraviglie", una vera e propria festa dedicata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni che vogliono scambiare qualcosa: giochi in buono stato che non usano più, libri già letti, dvd, puzzle, figurine, vestiti, ma anche manufatti, storie, filastrocche, competenze artistiche, canore, teatrali e tanto altro. Si tratta di un progetto culturale proposto dal Club Lions "Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini" (distretto 108 Ab) e ideato assieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce, con la consulenza scientifica di Lab.COM - Laboratorio di "Comunicazione ed Empowerment dei Luoghi" dell’Università del Salento, la collaborazione della Biblioteca Civica "I Teatini nel Frattempo", il supporto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e la disponibilità della Casa circondariale di Lecce, che ha fatto realizzare dalle detenute i tappeti sui quali i bambini espongono e al quale il club Lions donerà in cambio, nello spirito dell’iniziativa, una giostra per i figli in visita a mamma o papà.

«Sono più di 1.500 le persone coinvolte da novembre 2018 a oggi in questo progetto che mira a trasformare la comunità tutta attraverso i bambini: abbiamo intercettato persone di età, etnia, ceto sociale diversi attraverso le scuole, le parrocchie, i contatti diretti e i canali social», sottolinea la professoressa Sarah Siciliano, «Naturalmente i bambini non scambiano solo cose: imparano soprattutto a relazionarsi fra loro attraverso il gioco e acquisiscono il valore di riuso, dono, amicizia, solidarietà, che diventano uno stile di vita da condividere con gli adulti».

Otto gli appuntamenti organizzati, con le attività di baratto ma anche laboratori di pittura, filastrocche, letture, laboratori scientifici, il recupero di giochi "tradizionali" con il coinvolgimento dei nonni e altro. Oltre ai Teatini, il "Baratto delle Meraviglie" ha fatto tappa negli Istituti comprensivi di Aradeo e Melendugno e, nell’ambito delle attività dei Lions club del Distretto 108Ab, ha conquistato il primo posto fra i service degli ultimi 15 anni di tutti i club del Distretto per "originalità, innovazione, capacità di costruire rete, scelta del target e continuità nel tempo". «Alcune città ci hanno chiesto di adottarlo attraverso i club Lions e gli assessorati alla Cultura», aggiunge Siciliano, «e ne siamo lieti perché questo ci consente di allargare il progetto e diffonderlo "viralmente" alla comunità e alle istituzioni».

Per l’ultimo appuntamento sono stati coinvolti i Leo del distretto con "Let’s play different", un gioco che ha come obiettivo quello di favorire l’integrazione di chi vive una disabilità permettendo a tutti di sperimentare esperienze diverse e vedere con occhi nuovi la realtà. In programma inoltre un laboratorio di fotografia con Giorgio Coen Cagli, per portare bambine e bambini alle origini della fotografia con la camera oscura a partire da una semplice scatola di cartone e… un gelato per tutti i più piccoli.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e l’ingresso è libero.

Per avere a disposizione uno spazio espositivo di 1,50 metri, da gestire in coppie di due bambini/e, e/o partecipare ai laboratori, i genitori (o chi ne fa le veci) possono inviare una e-mail a lab.com@unisalento.it indicando nell’oggetto "Baratto delle Meraviglie" e scrivendo nel testo nome, cognome, età del/la bambino/a, un recapito telefonico e l’indicazione della fonte da cui si è appreso dell’iniziativa.