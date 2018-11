Il 21 novembre cerimonie di piantumazione di essenze forestali

Domani 16 novembre alle ore 9:45 presso il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" conferenza stampa congiunta del Generale Antonio Danilo Mostacchi e del Direttore generale dell’Arif Puglia Domenico Ragno.

Saranno illustrati i particolari delle manifestazioni che si terranno nei giorni 20 e 21 in tutta la Puglia relativi alla "Giornata nazionale degli alberi".

Il giorno 20 esperti dei Carabinieri forestali e dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali, si recheranno in otto istituti scolastici pugliesi per parlare a centinaia di piccoli alunni, di tutela e gestione del patrimonio arboreo e boschivo pugliese, di biodiversità e di lotta agli incendi boschivi. La finalità è soprattutto quella di sensibilizzare ed educare le nuove generazioni al rispetto degli alberi, delle risorse naturali e più in generale dell’ambiente, anche in relazione ai cambiamenti climatici causati proprio dall’uso indiscriminato delle risorse".



Il 21 novembre cerimonie di piantumazione di essenze forestali in alcuni siti dei 6 capoluoghi di provincia oltre che a Vico del Gargano e Martina Franca. In alcune sedi, le piante saranno piantumate in siti urbani periferici ove la presenza di alberi può contribuire al miglioramento del vivere sociale. Al riguardo interverrà alla conferenza anche il Comune di Bari.

Un impegno comune fra Arif e Carabinieri Forestali, non solo nella lotta agli incendi che li vede sempre presenti e in prima linea, ma anche nella diffusione di una cultura della legalità ambientale e di tutela del territorio e del paesaggio.