Una giornata di studio all’Università del Salento sulla conservazione delle testimonianze sulle musiche e le tradizioni orali

La Fondazione La Notte della Taranta, in collaborazione con l’Università del Salento e l’Associazione

Docenti Universitari Italiani di Musica, promuove la giornata di studi Dall’Archivio in rete alla Rete degli

archivi. Dialogo sulle musiche e sulle tradizioni orali oggi, in programma giovedì 13 novembre 2025 alle

ore 10.00 presso il MUSA – Museo Storico Archeologico dell’Università del Salento (via di Valesio, angolo

viale San Nicola, Lecce).

L’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, è organizzato dal Comitato Scientifico della Fondazione La

Notte della Taranta e chiama al confronto operatori, ricercatori, archivisti e musicologi esperti per

condividere l’obiettivo della messa in rete dei diversi archivi, sonori e audiovisivi, che documentano la

tradizione musicale e coreutica del Salento. La musica salentina, infatti, ha goduto di una particolare

attenzione da parte dei ricercatori soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento: archivi pubblici e

privati, di livello locale o nazionale (come quelli dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che conservano le

preziose raccolte di Diego Carpitella realizzate con Ernesto De Martino e Alan Lomax) custodiscono oggi un

patrimonio ingente, variegato e indiscutibilmente prezioso. Che va promosso e reso facilmente accessibile.

«La salvaguardia e la valorizzazione, attraverso archivi specializzati, dei materiali sonori e audiovisivi che

documentano la musica e la danza di tradizione salentina — testimonianze vive di un patrimonio culturale

materiale e immateriale — hanno costituito, sin dagli esordi, un punto focale per la ricerca etnomusicologica

– dichiara la professoressa Daniela Castaldo, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione La Notte

della Taranta. – Il Comitato Scientifico della Fondazione vuole con questo seminario mettere in contatto

operatori e ricercatori esperti che possano proporre possibili strategie e sinergie per la creazione di una rete

tra gli archivi esistenti, per rendere accessibile e fruibile un patrimonio ancora in gran parte disperso».

La giornata di studi si aprirà con i saluti di Girolamo Fiorentino, direttore del Dipartimento di Beni Culturali

dell’Università del Salento e l’introduzione ai lavori della professoressa Daniela Castaldo. Interverranno:

Valentina Avantaggiato, presidente dell’Istituto "Diego Carpitella" e sindaca del Comune di Melpignano,

che ospita l’archivio Chiriatti recentemente digitalizzato; Luigi de Luca, Coordinatore dei Poli Biblio -

Museali Regione Puglia; Francesco Giannachi, docente dell’Università del Salento e responsabile Scientifico

di archivi con documenti musicali bizantini e neogreci; Massimiliano Morabito, ricercatore indipendente e

musicista, che presenterà i dati di un recente censimento degli archivi sonori salentini, realizzato per conto

dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e audiovisivi; Grazia Tuzi, docente dell’Università La Sapienza,

attualmente impegnata per il riordino e la valorizzazione dell’archivio di Diego Carpitella. Modera l’incontro

Serena Facci, membro del Comitato Scientifico della Fondazione La Notte della Taranta, professore associato

presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università di Roma Tor

Vergata.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di ricerca e divulgazione che la Fondazione La Notte della Taranta

porta avanti per promuovere la conoscenza e la salvaguardia delle tradizioni musicali orali del Salento e

del Mediterraneo, in continuità con l’eredità di Ernesto De Martino e Diego Carpitella. L’appuntamento è

realizzato con il contributo del MiC – Direzione Generale Spettacolo.