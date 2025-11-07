Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Data: 10/11/2025
Categoria: Cultura
Una giornata di studio all’Università del Salento sulla conservazione delle testimonianze sulle musiche e le tradizioni orali
La Fondazione La Notte della Taranta, in collaborazione con l’Università del Salento e l’Associazione
Docenti Universitari Italiani di Musica, promuove la giornata di studi Dall’Archivio in rete alla Rete degli
archivi. Dialogo sulle musiche e sulle tradizioni orali oggi, in programma giovedì 13 novembre 2025 alle
ore 10.00 presso il MUSA – Museo Storico Archeologico dell’Università del Salento (via di Valesio, angolo
viale San Nicola, Lecce).
L’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, è organizzato dal Comitato Scientifico della Fondazione La
Notte della Taranta e chiama al confronto operatori, ricercatori, archivisti e musicologi esperti per
condividere l’obiettivo della messa in rete dei diversi archivi, sonori e audiovisivi, che documentano la
tradizione musicale e coreutica del Salento. La musica salentina, infatti, ha goduto di una particolare
attenzione da parte dei ricercatori soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento: archivi pubblici e
privati, di livello locale o nazionale (come quelli dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che conservano le
preziose raccolte di Diego Carpitella realizzate con Ernesto De Martino e Alan Lomax) custodiscono oggi un
patrimonio ingente, variegato e indiscutibilmente prezioso. Che va promosso e reso facilmente accessibile.
«La salvaguardia e la valorizzazione, attraverso archivi specializzati, dei materiali sonori e audiovisivi che
documentano la musica e la danza di tradizione salentina — testimonianze vive di un patrimonio culturale
materiale e immateriale — hanno costituito, sin dagli esordi, un punto focale per la ricerca etnomusicologica
– dichiara la professoressa Daniela Castaldo, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione La Notte
della Taranta. – Il Comitato Scientifico della Fondazione vuole con questo seminario mettere in contatto
operatori e ricercatori esperti che possano proporre possibili strategie e sinergie per la creazione di una rete
tra gli archivi esistenti, per rendere accessibile e fruibile un patrimonio ancora in gran parte disperso».
La giornata di studi si aprirà con i saluti di Girolamo Fiorentino, direttore del Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento e l’introduzione ai lavori della professoressa Daniela Castaldo. Interverranno:
Valentina Avantaggiato, presidente dell’Istituto "Diego Carpitella" e sindaca del Comune di Melpignano,
che ospita l’archivio Chiriatti recentemente digitalizzato; Luigi de Luca, Coordinatore dei Poli Biblio -
Museali Regione Puglia; Francesco Giannachi, docente dell’Università del Salento e responsabile Scientifico
di archivi con documenti musicali bizantini e neogreci; Massimiliano Morabito, ricercatore indipendente e
musicista, che presenterà i dati di un recente censimento degli archivi sonori salentini, realizzato per conto
dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e audiovisivi; Grazia Tuzi, docente dell’Università La Sapienza,
attualmente impegnata per il riordino e la valorizzazione dell’archivio di Diego Carpitella. Modera l’incontro
Serena Facci, membro del Comitato Scientifico della Fondazione La Notte della Taranta, professore associato
presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università di Roma Tor
Vergata.
L’appuntamento si inserisce nel percorso di ricerca e divulgazione che la Fondazione La Notte della Taranta
porta avanti per promuovere la conoscenza e la salvaguardia delle tradizioni musicali orali del Salento e
del Mediterraneo, in continuità con l’eredità di Ernesto De Martino e Diego Carpitella. L’appuntamento è
realizzato con il contributo del MiC – Direzione Generale Spettacolo.
