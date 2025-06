La Trinità, col dono dello Spirito, è il solo LUOGO della vostra piena realizzazione e di tutta la gioia a voi possibile



Miei carissimi figli,



la solennità odierna, festa della S.S. Trinità, è fondante per la vostra vocazione cristiana: voi infatti siete

un popolo di salvati, da Gesù, che vi ha introdotti nella divina Relazione Trinitaria.

Io, Dio Cristiano, creo, salvo, partecipo alla vostra storia quotidiana, per prepararvi la vita eterna con Me,

Creatore, con il Cristo, mio Figlio, Redentore, al Quale mi unisce il Santo Spirito-Carità, fattosi Persona.

Se il primo comandamento, per voi, è l'Amore, ciò vi deriva proprio dalla natura divina, della quale

partecipate pienamente, fin dal vostro Battesimo. Mio Figlio, Verbo eterno, nasce al mondo, come uomo,

quando, dopo il peccato d'origine, i tempi si sono fatti maturi.



La Sua missione è stata annunciarvi che Io, Suo Padre, volevo accogliere voi, come figli, da LUI salvati

dopo la colpa d’origine.

La vostra Redenzione è costata al mio Primogenito, la morte di Croce, patita in obbedienza a Me per amore

vostro. La Missione terrena del mio Cristo è durata intorno ai 35 anni, quindi Egli è tornato a Me, che ho

inviato a voi un altro Paraclito (=Consolatore), il divino Spirito, per spiegarvi e ricordarvi quanto già era

stato comunicato a voi da Gesù, quando è vissuto tra voi.

Nella preghiera del "Padre nostro", a voi insegnata, voi avete imparato a chiedermi "Venga il tuo Regno",

con la quale impetrazione, voi mi chiedete la presenza, nella vostra vita, del mio Verbo eterno e dello

Spirito-Carità.

Lontani dall'Amore divino, infatti, voi esistereste solo come creature, svuotate, tristi, incapaci di innalzarsi

al di sopra del Creato.

La Trinità, col dono dello Spirito, è il solo LUOGO della vostra piena realizzazione e di tutta la gioia a voi

possibile.

Vivete allora, figli miei, nel profondo della divina Relazione trinitaria e, fin da oggi, vi sarà dato di

sperimentare il Paradiso, a voi già promesso per i secoli eterni.