Tanti i temi trattati: correlazione tra disturbi alimentari e storie traumatiche, i fattori di rischio in età evolutiva e lo stigma riservato a chi è in evidente sovrappeso, con uno sguardo alla comunità LGBTQ, agli adolescenti, ai caregiver e ai familiari coinvolti

I Webinar del Master di del Master di II livello "Approccio multidisciplinare a disturbi del comportamento alimentare e obesità", edito da Unitelma Sapienza, Università degli studi di Roma nascono a giugno 2020 per fornire un ulteriore approfondimento sulle materie specifiche del Master. I temi dei webinar spaziano dai "I disturbi del comportamento alimentare al tempo del Covid" a "LGBTQ e Disturbi Alimentari: pazienti imprevisti" portando l'attenzione su temi attuali e grande interesse generale.

Il filo conduttore dei webinar è mettere al centro la persona e, in particolare modo, modulare le cure in maniera trasversale, in modo che più professionisti (dal dietologo allo psicologo, al nutrizionista) possano insieme prendersi cura del paziente.

Nei vari incontri si è messo in luce anche la correlazione tra la solitudine dovuta alla pandemia e l'insorgenza dei disturbi alimentari poiché, in questo particolare e difficile momento, molte persone hanno iniziato a utilizzare il cibo per contrastare l'ansia e lo stress.

È compito della società scientifica accompagnare i professionisti e i servizi per recuperare e, possibilmente, migliorare, la capacità di intercettazione, valutazione, presa in carico, cura delle persone con disturbo dell'alimentazione e dell'obesità. Oggi più che mai la formazione continua è un presidio che contrasta le difficoltà a realizzare cure appropriate nei setting così profondamente toccati dalla pandemia.

Di seguito il catalogo di tutti i webinar svolti fin qui https://www.sisdca.masteralimentazione.eu/eventi-bitmeeting/catalogo

Direzione e Direzione scientifica a capo rispettivamente:

Umberto Nizzoli, Presidente eletto di SISDCA, psicologo e prolifico autore di testi specialistici ed ex direttore del dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze patologiche dell’Asl di Reggio Emilia – si è visto riconoscere nel 2021 l’ambito titolo di Fellow dall’AED, la Academy of Eating Disorders, società internazionale sui disturbi della alimentazione e del peso.

Lorenzo Maria Donini Specialista in Scienza dell'Alimentazione presso Università degli Studi di Roma "Sapienza";

Professore Ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza";

è Presidente del Corso di Laurea di Dietistica e Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione presso l’Università di Roma "Sapienza".

Webinar fruibili sulla piattaforma multimediale CLIOedu