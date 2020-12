Chicchi di preghiera. Da una vita in perdita...

Sorride Gesù Bambino,

mentre nella mangiatoia dorme

e sogna, per la nostra umanità,

un Natale diverso...

Bambino divino,

tu non vuoi per te doni, ma chiedi a noi amore per i diseredati, nei quali possiamo

incontrarti.

Mentre ci inviti ad incarnare, ai nostri giorni, il Vangelo, non ti stanchi di esortarci:

« Siate piccoli, umili, generosi con i poveri dei vostri giorni; condividete il dolore degli

extracomunitari, che, scacciati, perseguitati, torturati, assiepati su insicuri gommoni

giungono sulle vostre coste; fermatevi con i vecchi e con i malati cronici, troppo spesso

soli, nelle loro case, e aiutateli a sorridere; rivelatevi veri amici degli afflitti negli affetti,

abbandonati dai parenti intimi; raggiungete, con gli angeli della notte, i senza fissa dimora,

che dormono la notte nei treni fermi sui binari morti delle vostre stazioni, dedicate loro

un’ora del vostro tempo; consolate i parenti dei malati per il coronavirus, condividete la

pena per i propri cari, soli negli ospedali..., abbandonati nell’ora della morte; pregate per

medici e infermieri e chiedete luce allo Spirito per quanti, uomini di scienza, si prodigano,

notte e giorno, per offrirvi un vaccino, che vi salvi dalla pandemia mortale » .

Signore – Bambino, quando abbiamo incontrato il tuo sguardo e ascoltato il tuo invito,

abbiamo finalmente capito che siamo chiamati a convertirci "subito " dal nostro egoismo

per prenderci cura dei fratelli bisognosi, gli scartati dal mondo, che tu ci offri, come

ricchezze da valorizzare.

Siamo pronti ad abbattere i muri che ci dividono, nella certezza che, seguendo il tuo

Vangelo, saremo tutti più amabili. Chi "più ha" offrirà del suo, a chi è bisognoso, per

ricevere in cambio, da te, Signore Dio, "i beni eterni" che i ladri non possono rubare.

Sarà questo il nuovo modo per noi di vivere il Natale, in questo tempo di pandemia, con la

certezza che si trasformerà in gioia grande, l’attuale scontento del cuore.

Tu, Gesù Bambino, ci aiuterai poi, negli anni, quando tornerà nel mondo la salute e

potremo riabbracciarci, a celebrare il tuo giorno natalizio, fra gli uomini in un modo

nuovo, nella festa che avrà te al centro della nostra vita e noi, senza più distinzione, ti

resteremo intorno, Signore, uniti nella carità fraterna...

Gesù continua a sorridere nel sonno perché l’umanità ha deciso di convertirsi dall’egoismo

per scegliere la vera gioia che nessun virus può consumare.