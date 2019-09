Il webinar in diretta è fruibile gratuitamente dal sito del Master https://www.masteralimentazione.eu/webinar previa registrazione

Il Master in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata dell’Unitelma Sapienza di Roma organizza un nuovo webinar il 13 settembre p.v. con la dott.ssa Rita Concu coadiuvata dal docente-relatore dott. Giuseppe Morino collegato dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (http://www.ospedalebambinogesu.it/home).

Il webinar in diretta è fruibile gratuitamente dal sito del Master https://www.masteralimentazione.eu/webinar previa registrazione.

Il Project Work si propone di dare una visione generale della psicologia e della società in cui vive il bambino di oggi, per cercare di capire dove e come nascono problematiche come il sovrappeso, l’obesità, le malattie cronico degenerative. Si evidenziano l’importanza delle influenze familiari, amicali, della televisione e dei social network.

GIUSEPPE STEFANO MORINO Responsabile educazione alimentare presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" e specializzato in Pediatria e Scienze dell'Alimentazione, inizia l’attività professionale presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove, dal 2016, è responsabile di "Educazione Alimentare". È membro del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) e, in passato, della Commissione Unica di Dietetica e Nutrizione del Ministero della Salute (CUDN).

RITA CONCU Insegnante di scuola primaria, Laurea Triennale in "Bioecologia Applicata"



Master in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata di Unitelma Sapienza, edito da ClioEdu, Direzione Scientifica: Prof. Eugenio Del Toma

