Un appuntamento imperdibile quello del 24 agosto e tante modalità per raggiungere Melpignano in base alle proprie esigenze e preferenze.

Tutto pronto per il Concertone di Melpignano.

Ecco Come arrivare al Concertone:

In TRENO grazie a Ferrovie Sud Est, vettore Ufficiale della Notte della Taranta 2024 con collegamenti straordinari per il concertone del 24 Agosto 2024 a Melpignano (LE) sia in treno che in bus. Sul sito di FSE a questo link https://www.fseonline.it/s/eventi/notte-della-taranta?language=it si potranno trovare tutti i dettagli su orari e località di partenza sia per i treni speciali che per i bus.

Anche quest’anno la mobility partnership con Busforfun e Parkforfun si rinnova. In campo con le tecnologie e le risorse umane dedicate a rendere l’esperienza degli spettatori quanto più serena possibile. 8 le Regioni servite (Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Marche, Lazio) dalle oltre 10 linee autobus dedicate da Busforfun agli spettatori del Concertone con oltre 45 punti di carico fra cui scegliere per raggiungere Melpignano. Posti auto per oltre 30.000 spettatori e oltre 200 posti autobus per altri 10.000 spettatori con 3 grandi aree di sosta (Z.I. Melpignano, Z.I. Corigliano, Cimitero Cursi) predisposte e gestite da Parkforfun per dare una destinazione sicura agli spettatori partecipanti. Riduzione del traffico generato dalla ricerca del posto auto e incremento di sicurezza e sostenibilità dell’evento sono le priorità perseguite dalla sinergia fra la Fondazione e le due mobility company.

I posti bus e i posti auto sono prenotabili sono facilmente prenotabili sulle relative piattaforme dedicate: https://www.busforfun.com/articolo/la-notte-della-taranta e https://www.parkforfun.com/it/park/notte-della-taranta-2024?park_id=504&event_id=4160

I parcheggi saranno attivi sia venerdì 23 per le Prove che sabato 24 per il Concertone. L’apertura è prevista per le ore 14:00 e l’accesso sarà consentito fino a riempimento previsto orientativamente per le ore 20.00. L’area parcheggio riservata a tutti i pullman sarà distante circa 800 metri dall’area concerto.

- Varco SUD Z.I MELPIGNANO

Accesso al varco: SS16 – uscita CURSI presso Autosat

- Varco NORD

Accesso al varco: SS16 – uscita Z.I. MELPIGNANO presso Conad

- Varco OVEST

Accesso al varco: SS16 – uscita Z.I. presso Gallipoli

L’accesso dei mezzi pesanti (camper, caravan, bus, minibus) è consentito

esclusivamente dal Varco Sud.

Z.I. CORIGLIANO

- Unico Varco attivo

Accesso da SP35 – uscita CASTRIGNANO Z.I. c/o via Degli Artigiani

CIMITERO CURSI

- Unico Varco attivo

Accesso da SP36 di fronte Cimitero di Cursi

(servito da servizio shuttle attivo dalle 16:00 alle 02:00)

Non sarà permesso l’accesso ai veicoli con rimorchio.

Si raccomanda fortemente di arrivare alle aree parcheggio con largo anticipo

preferibilmente entro le ore 19. Per ulteriori info scrivere a info@busforfun.com e info@parkforfun.comSi consiglia però di raggiungere Melpignano entro le 19. L’evento inizierà alle 21.

ABILFESTA

Grande attenzione come è doveroso che sia, per le persone con disabilità che vogliono partecipare al Concertone di Melpignano, grazie ai servizi predisposti da Abilfesta.

Anche quest'anno le prove e il concertone finale de "La Notte della Taranta" previsti rispettivamente per il 23 e 24 agosto a Melpignano saranno accessibili grazie ai servizi di ABILFESTA!

Per prenotare i servizi di AbilFesta, nella data di interesse, è necessario compilare il seguente modulo https://forms.gle/PnDbZvg1CxVKUuYD7

Entro le 48 precedenti alla data evento, l'utenza riceverà sulla mail inserita al momento della prenotazione un badge di accesso gratuito e tutte le indicazioni utili per raggiungere l'area sosta riservata. Grazie ad AbilFesta è possibile vivere un evento in piena sicurezza, libertà e autonomia. La prenotazione consente l'accesso all'area evento riservata all'interno della quale, un team di professionisti, oss ed educatori ed una psicologa forniranno il dovuto supporto in caso di necessità.

Inoltre, è possibile usufruire, a noleggio gratuito, di cuffie antirumore, ausili alla mobilità come sedie a rotelle e di un trasfer con veicolo elettrico dall'area parcheggio all'area evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine social de "l'integrazione" o contattate il numero +39 347 185 2698