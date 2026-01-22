Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.


SudNews - Agenzia d'informazione del Sud Italia - Mercosur, la protesta anche dalla Puglia

Sezioni presenti nel sito

Home Page

Mercosur, la protesta anche dalla Puglia

Data: 22/01/2026 - Ora: 11:45
Categoria: Politica

mercasur

Anche dalla Puglia alla manifestazione a Strasburgo contro il blitz della presidente Ursula Von der Leyen e della sua ristretta cerchia di tecnocrati bruxellesi

Il voto del Parlamento europeo che rimanda l’accordo Mercosur alla Corte di Giustizia, afferma Coldiretti, rappresenta una risposta politica alle follie della presidente Ursula Von der Leyen e della sua ristretta cerchia di tecnocrati bruxellesi che hanno tentato di imporre un accordo cancellando ruolo, dignità e potere dell’Europarlamento. Ora il Parlamento europeo porti avanti le norme sulla reciprocità che impediscono l'ingresso in Europa di prodotti che non rispettano le stesse regole, da qualsiasi Paese provengano.

Se questo blitz fosse andato in porto, come più volte ribadito da Coldiretti anche ieri durante la mobilitazione a Strasburgo, si sarebbe creato un precedente gravissimo con un Parlamento bypassato, svuotato delle sue prerogative, ridotto a mera formalità e incapace di esercitare controllo democratico su decisioni che incidono sulla sicurezza alimentare dei cittadini consumatori, sull’agricoltura europea e sulle politiche comunitarie, a partire dalla Pac.

Per Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, "questo voto è fondamentale per una regione che vive di agricoltura di qualità, dall’olio extravergine di oliva al grano, dal vino all’ortofrutta, produzioni che non possono essere messe sullo stesso piano di merci provenienti da Paesi dove non valgono le stesse regole ambientali, sanitarie e sociali. Bene quindi il Parlamento europeo che ha fermato una deriva pericolosa e che ora deve andare avanti con decisione sul principio di reciprocità".

Sulla stessa linea Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, secondo cui "il rinvio dell’accordo Mercosur alla Corte di Giustizia rappresenta un segnale politico chiaro, frutto anche della mobilitazione degli agricoltori italiani, con anche i pugliesi in prima linea, ed europei. Non è accettabile che decisioni strategiche vengano imposte da Ursula Von Der Layen e da una ristretta cerchia di tecnocrati, scavalcando il Parlamento e ignorando le ricadute sui territori. In Puglia la tutela del reddito agricolo e la difesa del Made in Italy non sono slogan, ma condizioni indispensabili per garantire un futuro alle imprese agricole e lavoro nelle aree rurali".

Con il voto di oggi, un primo passo importante ottenuto dalle tante mobilitazioni degli agricoltori di Coldiretti che continuerà a lavorare in questa direzione, il Parlamento europeo impedisce una forzatura pericolosissima e riafferma il proprio ruolo costituzionale, fermando un progetto della Von der Leyen che avrebbe sancito la marginalizzazione definitiva dell’unica istituzione direttamente eletta dai cittadini europei.

Invia commento

Commenti su questo articolo

Documenti

Link

Risorse correlate

Ultimi video della categoria

Data: 10/01/2023
La Via Appia Regina Varium, candidata a Patrimonio Unesco

Data: 19/12/2022
Nuovo treno regionale Lecce-Bari in un'ora e ventitre minuti

Data: 24/11/2016
Referendum Costituzionale: Le ragioni per una scelta

Ultime notizie della categoria

Data: 22/01/2026
Varata la nuova giunta regionale pugliese

Data: 25/11/2025
Regionali 2025 Puglia, il nuovo governatore è Antonio Decaro

Data: 31/10/2025
Ance Puglia incontra il candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro

“Da dove parte questa crociera?”, CLIO festeggia i suoi primi trenta anni

18/07/2025

di Maria Nocera

Leggi tutto

BitMeeting - Organizza le tue riunioni quaificate on-line

BitMeeting - Organizza le tue riunioni quaificate on-line

Banner AIL Salento

Banner AIL Salento

CARLA E ANNACHIARA QUARTA

CARLA E ANNACHIARA QUARTA
Torna a inizio pagina
RECAPITI E INFO

Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28 

info@sudnews.tv

Privacy Policy
Cookie Policy

SUDNEWS

Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617

ClioCom © 2026
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati

WEB-TV
CATEGORIE
SEGUICI SU