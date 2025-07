Venerdì 11 luglio



L’edizione estiva della rassegna di Melpignano riparte da un

dibattito sulle comunità energetiche e da un concerto,

omaggio a Lucio Dalla da parte di Michele Cortese e da altri artisti nazionali

Tutto pronto per il primo dei tre appuntamenti

dell’edizione estiva del "Mercato del giusto" di Melpignano, la

rassegna culturale ideata dall’amministrazione comunale guidata

dalla sindaca Valentina Avantaggiato. Venerdì 11 luglio, a partire

dalle 18 in Piazza San Giorgio, apriranno infatti i mercatini e gli

stand gastronomici, che resteranno a disposizione del pubblico fino

al termine della serata.

Dalle 19.30 prenderà via il dibattito dal titolo "Verso la

configurazione di condivisione dell’energia rinnovabile di

Melpignano", un incontro sul tema dell’ambiente, a cuore sin

dall’inizio all’amministrazione comunale. Oltre alla sindaca

Valentina Avantaggiato, sul palco ci saranno a dialogare anche

Gaetana Corigliano, della direzione amministrativa Comunità

energetica rinnovabile dei Gesuiti; Pietro Lecce, della direzione

tecnica della Cer Gesuiti; Roberto Paladini, a capo di Innovaction,

Alessandro Bonifazi, ricercatore del Politecnico di Bari ed esperto

di comunità energetiche rinnovabili e Teresa Pertosa, direttrice

della filiale barese di Banca Etica.

Un incontro sulla questione delle comunità energetiche, tra i primi,

rivoluzionari progetti lanciati dalla attuale giunta, per diventare

produttori di energia pulita e rinnovabile favorendo percorsi di

inclusione, riduzione della povertà energetica e promozione sociale

ed economica delle categorie più vulnerabili. Al termine del

dibattito, il live previsto per le 21. "Dalla parte della musica" è

infatti il titolo dello spettacolo musicale, omaggio a Lucio Dalla,

che vedrà il cantautore salentino Michele Cortese interpretare i

brani dell’artista bolognese scomparso. Vincitore del Festival di Viña

del Mar e con una solida esperienza internazionale, Cortese firma

questo omaggio come atto d’amore verso uno dei più grandi artisti

del Paese. Sarà affiancato da altri, prestigiosi nomi del panorama

musicale: Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla e co-

fondatore degli Stadio, è la memoria vivente di un sodalizio artistico

che ha segnato la storia della musica italiana. La sua chitarra

graffiante, lirica ed energica rivive le atmosfere dei grandi successi

di Dalla. Lino Pariota, pianista partenopeo, aggiunge eleganza e

profondità armonica alla narrazione musicale.

Con alle spalle una carriera ricca di collaborazioni importanti,

Pariota interpreta il pianoforte di Dalla con rispetto, ma anche con

la libertà del jazzista. E infine Ivan Margari, chitarrista e

produttore salentino, porta nello spettacolo la sua cifra stilistica

fatta di blues. La sua sensibilità chitarristica si fonde con quella di

Portera in un dialogo sonoro che rievoca e rinnova. Completano la

formazione Claudio Romano alla batteria e Andrea Gallo al

basso, sezione ritmica solida e ispirata che sostiene e arricchisce il

sound del live.

Altri due appuntamenti, imperdibili e sempre gratuiti, sono inoltre

previsti per il prossimo 18 luglio e per il 4 agosto, dove ci saranno

sempre gli stand dei produttori agricoli e degli artigiani locali

torneranno infatti in Piazza San Giorgio, per portare cibo e

manufatti di qualità, prodotti e realizzati nel rispetto dell’ecosistema

e della salute umana. Come per gli scorsi anni, quando il borgo ha

visto salire sul proprio palco autorevoli esponenti del mondo della

scienza, della politica, dell’arte e del food, anche per l’estate del

2025 si susseguiranno dibattiti e momenti di riflessione,

accompagnati da uno spettacolo finale, sempre gratuito. L’intento

dell’amministrazione melpignanese è infatti da sempre quello di

sensibilizzare ai temi della sostenibilità a 360 gradi, dell’etica degli

alimenti e della socialità.