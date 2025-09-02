Si festeggia il 65^ anniversario delle Frecce Tricolori

Le luminarie salentine e il Comune di Scorrano saranno al Museo delle

Luminarie di Puglia all’Airshow celebrativo del 65^ anniversario della Pattuglia

Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, in programma il 6 e 7 settembre 2025 presso

l’Aeroporto di Rivolto (UD).

Il Museo delle Luminarie, unico in Italia e punto di riferimento culturale e identitario

per l’arte luminaria, sarà presente con una straordinaria Luminaria dedicata alle Frecce

Tricolori, realizzata dalla ditta Paulicelli, e con una selezione di pannelli fotografici che

raccontano il legame tra Scorrano, "Città delle Luminarie" e l’Aeronautica Militare

quale eccellenza italiana nel mondo..

Un legame suggellato già nel dicembre scorso, quando il cortile del Museo a Scorrano

ha ospitato l’esposizione di un aereo delle Frecce Tricolori, attirando visitatori e

consolidando una collaborazione di prestigio tra il territorio salentino e l’Arma Azzurra.

"La partecipazione del Museo delle Luminarie a un evento di rilevanza internazionale

come quello di Rivolto – dichiara il Sindaco di Scorrano – rappresenta un

riconoscimento non solo per la nostra comunità ma per l’intero patrimonio culturale

pugliese. Le luminarie, simbolo della creatività e della tradizione di Scorrano,

dialogano con l’eccellenza delle Frecce Tricolori in un intreccio di arte, storia e

passione che emoziona e unisce."

Il volo acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana nasce affidato a turno ai reparti

dell’Arma Azzurra. Le squadriglie del Cavallino Rampante, dei Getti Tonanti, dei

Lancieri Neri, dei Diavoli Rossi hanno esaltato la capacità degli uomini dell’Aeronautica

sino alla creazione di un reparto dedicato al volo acrobatico, Le Frecce Tricolore.

Quest’anno ricorre il 65^ Anniversario della Costituzione della Pattuglia Acrobatica

Nazionale riconosciuta a livello mondiale come l’eccellenza del volo acrobatico per

numero di velivoli e per le figure realizzate.

All’Aeroporto di Rivolto, sede delle Frecce, da venerdì a domenica prossimi, si terrà una

grande manifestazione con la presenza di dieci pattuglie acrobatiche provenienti da tutto il mondo.

Questo anniversario cui parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

è anche l’ultimo festeggiato con l’aereo MB339 di cui è stata programmata la

sostituzione con il nuovo 346. Un aereo, l’MB339 di fabbricazione italiana, che si è

imposto per qualità e caratteristiche tecniche rivelandosi uno dei migliori addestratori

mai costruiti e che ha accompagnato la PAN per più di trent’anni.

Dopo l’accordo tra Stato Maggiore dell’Aeronautica e Comune di Scorrano che ha visto

durante tutte le festività natalizie 2024 l’esposizione dell’MB delle Frecce nel museo

delle Luminarie di Puglia di Scorrano, in uno spazio della Base di Rivolto le centinaia di

migliaia di visitatori attesi potranno vedere le Luminarie Pugliesi e la mostra

fotografica del Museo dedicata alla PAN. Una grande soddisfazione per il Comune e

per le Luminarie Pugliesi che il Museo rappresenta.

Il Tricolore, realizzato dall’azienda Paulicelli renderà omaggio alla presenza del Capo

dello Stato e delle massime autorità alle Frecce in un simbolico abbraccio che unisce

due punti estremi dello Stivale.

Il Comune di Scorrano e il Museo delle Luminarie di Puglia invitano cittadini,

appassionati e turisti a seguire questo straordinario appuntamento, che coniuga

l’eleganza delle luminarie con il fascino e l’adrenalina del volo acrobatico, mediante la

diretta streaming su YouTube e Facebook dell’#AeronauticaMilitare il 6 e 7 settembre

e in TV su Rai 1 il 7 settembre, dalle ore 15:00 alle 18:40 circa.

L’evento

L’Airshow di Rivolto 2025 offrirà due giornate indimenticabili:

Esibizioni spettacolari della Pattuglia Acrobatica Nazionale e di prestigiose pattuglie

acrobatiche estere;

Aree espositive per conoscere da vicino l’Aeronautica Militare;

Mostra statica di velivoli, con la possibilità di osservare da vicino aerei storici e moderni;

Area ludica e food truck, per un’esperienza completa e inclusiva.

Un’occasione unica per celebrare i 65 anni del 313^ Gruppo Addestramento Acrobatico, fondato

nel 1961, e vivere da vicino l’atmosfera di condivisione e orgoglio nazionale che accompagna

ogni apparizione delle Frecce Tricolori.

Dettagli

Quando: 6 e 7 settembre 2025

Dove: Aeroporto di Rivolto (UD)

Evento: Airshow 65^ anniversario della PAN – Frecce Tricolori