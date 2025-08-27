Sicurezza dell’evento, attenzione nazionale internazionale verso la nostra musica, successo televisivo. Un successo che interroga il territorio.

La Fondazione La Notte della Taranta esprime un sentito ringraziamento al Prefetto, al Questore, alle Forze dell’Ordine, al personale sanitario, alle donne e agli uomini della Protezione Civile e a tutta la comunità di Melpignano. Garantire la sicurezza di una manifestazione di questa portata, in un Comune di poco più di duemila abitanti, è un impegno che ha pari dignità rispetto alla parte artistica e che non va dato per scontato. Decine di migliaia di persone hanno potuto vivere una festa in un clima di gioia e serenità, senza incidenti: un risultato straordinario che merita di essere raccontato e riconosciuto come motivo di orgoglio per il territorio.

La Notte della Taranta è sempre stata accompagnata dal confronto tra opinioni diverse, fin dalla sua prima edizione. Il nostro compito è ascoltare tutti e provare a migliorare, anno dopo anno. Considerando che l’edizione appena conclusa ha registrato il maggior numero di ricerche su Google dal 2004: un picco di interesse che dimostra quanto questa manifestazione sappia generare una particolare attenzione. È un capitale che appartiene a tutti, a patto di riconoscerlo e di non darlo mai per scontato.

In un tempo in cui il valore della Cultura sembra misurarsi solo sulla quantità, il Concertone 2025 ha riaffermato l’importanza della qualità. Il Maestro concertatore David Krakauer – tra i più grandi clarinettisti del mondo – ha studiato la tradizione musicale salentina partendo dalle registrazioni storiche di Lomax e Carpitella, trascorrendo due mesi nel Salento e instaurando con i musicisti dell’Orchestra Popolare un legame profondo di stima e amicizia. La Fondazione esprime gratitudine a lui e a Sandro Cappelletto per aver intrapreso un percorso che rappresenta un autentico omaggio alla nostra tradizione musicale.

Le esibizioni degli ospiti sono da sempre al centro dell’attenzione del pubblico, un pubblico che, visti i numeri, è composto da differenti segmenti e sensibilità. La Fondazione sottolinea la maturità raggiunta dagli interpreti dell’Orchestra Popolare: artisti capaci di riproporre il repertorio tradizionale e, al tempo stesso, di trasmettere messaggi fortissimi che parlano al mondo di oggi. Quando ci si chiede cosa sia La Notte della Taranta dal punto di vista artistico, bisognerebbe guardare proprio a loro, alla loro maturità. Oggi disponiamo di un patrimonio di interpreti di questa tradizione che prima non esisteva in un numero così ampio e di alta qualità professionale. È un valore aggiunto che questa manifestazione ha saputo generare, e che va tutelato e sostenuto.

Il Concertone 2025 ha raggiunto milioni di spettatori grazie alla collaborazione con la Rai. Particolarmente significativo è il dato di Rai Italia: se anche solo una piccola parte di quel pubblico internazionale scegliesse di visitare il Salento, l’impatto sarebbe straordinario. L’apporto della Notte della Taranta al turismo culturale nel Salento andrebbe approfondito e valutato con attenzione.

Con lo stesso spirito costruttivo andrebbe valutato l’apporto complessivo della Rai: l’impegno e le professionalità delle persone che hanno lavorato a questo aspetto della manifestazione hanno consentito a milioni di persone di godere insieme a noi di questa festa. Quando ci interroghiamo sull’influenza che la diretta televisiva esercita sullo spettacolo dal vivo, dobbiamo chiederci se siamo davvero pronti a rinunciare al ruolo di diffusione che svolge. La scelta è una responsabilità che riguarda la classe dirigente di questo territorio. La Fondazione resta aperta a tutte le osservazioni, pur considerando il valore della collaborazione con Rai e con Pugliapromozione decisivo. Lavorando in maniera attiva con la produzione Rai, si potranno migliorare anche quegli aspetti della diretta che hanno suscitato qualche perplessità. In ogni caso, La Fondazione esprime un sincero e sentito ringraziamento alle decine di professionisti che hanno permesso di realizzare la trasmissione.

Dobbiamo comprendere che La Notte della Taranta, per la sua rilevanza come fenomeno culturale, per le competenze organizzative che richiede e per l’attenzione che riesce a generare anche nel mondo digitale, interpella questo territorio e la sua classe dirigente su diversi livelli. Cominciando dai sindaci della Grecìa Salentina che consentendo un’evoluzione del Festival hanno colto quale sia la vera posta in gioco.

Il mondo sta cambiando. Dal Salento, quest’anno, siamo riusciti a inviare un messaggio di pace e comunità, in controtendenza rispetto alla conflittualità alla quale rischiamo di abituarci. "Sotto lo stesso cielo" voleva indicare da una parte il ritorno allo spirito originale, quanto il desiderio di far sentire forte il nostro modo di leggere la Cultura come dialogo e mai come esercizio di contrapposizione.