La sfilata di Dior a Lecce ci sarà! Dior conferma: dopo il rinvio per emergenza Covid la maison ha annunciato che il défilè si svolgerà il 22 luglio a porte chiuse. Lo ha reso noto il sindaco Carlo Salvemini su Facebook, postando l'annuncio video di Pietro Beccari, chef executive officer della Chirstian Dior Couture. Beccari ha detto che si tratterà di «un vero show, nel rispetto delle

"L'annuncio che tutti attendevamo è finalmente ufficiale - si legge nel post - la sfilata Cruise di Christian Dior a Lecce si farà. 'Nel rispetto delle prescrizioni vigentì ha appena annunciato in conferenza stampa Piero Beccari, presidente e ceo di Christian Dior Couture 'ma sarà un vero show'. Appuntamento al 22 luglio".

Continua il primo cittadino: «Lecce e la Puglia, la loro bellezza, la loro cultura e tradizione, potranno farsi apprezzare, conoscere e ammirare da tutto il mondo. Grazie a Piero Beccari, a Mariagrazia Chiuri, a Monsignor Michele Seccia. Questo straordinario risultato, che arriva dopo mesi di lavoro e passione, è una dichiarazione d'amore per la nostra città, oltre ogni difficoltà. Il più potente spot di promozione che la Puglia, il Salento, Lecce potessero immaginare è divenuto realtà». Lo show della maison francese, originariamente in calendario il 9 maggio scorso, era stato rinviato a data da destinarsi per via dell'emergenza Covid-19.

Di seguito il testo del comunicato stampa di Dior: Lors d'un défilé organisé sans public, à huis clos*, véritable célébration de l'artisanat et des arts traditionnels des Pouilles, Dior dévoilera, le 22 juillet prochain, sa collection croisière 2021 imaginée par Maria Grazia Chiuri. Cet événement met en lumière l'excellence de ces savoir-faire inestimables. De l'art du tissage aux Luminarie – éblouissantes architectures lumineuses –, de l'émotion de la danse à la puissance des musiques rituelles, la maison Dior soutient activement cette culture plurielle et infiniment précieuse, tout en rendant hommage aux paysages uniques de cette région, terre de cœur chère à Maria Grazia Chiuri, Directrice Artistique des collections femme de Dior.

Explorant les codes de la Maison, ces nombreux dialogues créatifs, entre Paris et Lecce, ayant débuté bien avant la crise sanitaire et le confinement, il était essentiel pour Dior de poursuivre ces collaborations pour soutenir et faire rayonner plus que jamais la virtuosité de ces artisans et artistes. Afin que se transmettent par cette réinvention, la poésie et la beauté de leurs gestes, et que perdure le rêve Dior.

La Maison remercie très sincèrement l'Archevêque de Lecce - S.E.R.Mons Michele Seccia ainsi que la Ville de Lecce et son Maire, Carlo Salvemini.