Prime previsioni sulla produzione di vino

Al via lunedì 8 agosto la vendemmia 2022 in Puglia con le prime stime sulla produzione di vino a livello regionale, sulla quale pesa quest’anno la siccità ma anche il balzo dei prezzi, dall’energia al vetro, mettendo a dura prova i bilanci delle aziende.

L’appuntamento è per lunedì 8 agosto 2022 dalle ore 9, 30, nell’azienda vitivinicola Cantine Due Palme, alla contrada Bagnara a Cellino San Marco (al confine con Campi Salentina), in provincia di Brindisi, con la vendemmia delle uve bianche e basi spumante, le prime ad essere raccolte in Puglia.

Nell’occasione verrà divulgata l’analisi della Coldiretti Puglia, con le prime anticipazioni sulla vendemmia ma anche dati sull’export e sull’impatto occupazionale ed economico del vino Made in Puglia nel 2022 con le incognite della guerra in Ucraina e delle tensioni internazionali e la straordinaria capacità di resilienza dei viticoltori e delle cantine tricolori.