Avvio della Rete dei Punti di Facilitazione Digitale che si terrà il prossimo 24 gennaio, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, a Bari presso la sala 3 del Pad. 152 della Fiera del Levante.

La tavola rotonda, promossa da Regione Puglia e InnovaPuglia SpA, ha l’obiettivo di presentare la rete regionale dei punti di facilitazione digitale, un’iniziativa finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Investimento 1.7.2, nell’ambito del progetto nazionale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD). L’evento è l’occasione per far conoscere questa grande opportunità di contrasto al digital divide attraverso una rete capillare di punti gestiti dai Comuni, da ARPAL e da AReSS e che offre servizi gratuiti di supporto individuale e on demand ai cittadini nell’utilizzo di internet, dei dispositivi digitali e degli applicativi online della Pubblica Amministrazione, permettendo una più ampia partecipazione alla vita sociale e al pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale.

L’accredito in loco sarà possibile dalle ore 9.30, mentre l’apertura dei lavori è prevista alle ore 10.00, con i saluti istituzionali della Regione Puglia.