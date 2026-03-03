Hanno partecipato 105 aziende, attive nella provincia di Lecce e nel capoluogo, tra grosse catene ricettive, masserie, resort, villaggi turistici, ristoranti, hotel di lusso, agriturismi, società di servizi

Si è svolta, dal 2 al 12 marzo, la terza edizione della Recruiting week organizzata da Arpal Puglia nell’Ambito di Lecce: circa 1.300 posti di lavoro sono stati messi a disposizione nel settore turistico in tutta la provincia.

I colloqui da remoto, nell'ambito della Strategia #mareasinistra della Regione Puglia per chi vive fuori regione, sono in fase di organizzazione.

Hanno partecipato 105 aziende, attive nella provincia di Lecce e nel capoluogo, tra grosse catene ricettive, masserie, resort, villaggi turistici, ristoranti, hotel di lusso, agriturismi, società di servizi e tra le posizioni ricercate vi sono quelle di addette e addetti a reception, segreteria, accoglienza, manutenzione, pulizie, manutenzione del verde, service audio-luci; animatori e animatrici; guide turistiche; bagnine e bagnini; chef; maître; crew; cuochi e cuoche e loro aiutanti; pasticcere e pasticceri; barman e barlady; pizzaioli e pizzaiole; cameriere e camerieri di sala e ai piani; lavapiatti; tuttofare.

Ulteriori dati utili

Sono 795 le candidature pervenute, tra persone residenti o domiciliate in Puglia e in altre regioni italiane e all’estero, in particolare in Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Basilicata, Malta, Ucraina, Tunisia, Emirati Arabi.

I colloqui svolti in presenza sono stati 1.891, presso i Centri per l’Impiego dell’ Ambito di Lecce. In questi giorni si stanno svolgendo i colloqui da remoto per coloro che hanno presentato la propria candidatura, in linea con il profilo richiesto.

EURES JOB DAY PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI LECCE

Per chi vuole maturare esperienza all’estero e valorizzare le proprie competenze, Giovedì 26 marzo 2026, il Centro per l’Impiego di Lecce ospiterà un Recruiting Day organizzato da Eures Puglia e dedicato alle aziende del comparto ristorazione per la ricerca di gelatai, banconieri e camerieri, con l’obiettivo di inserire nuove risorse in organico attraverso contratti stagionali presso aziende in Germania e Austria.

I colloqui di selezione si svolgeranno nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, direttamente presso la sede del CPI in viale Giovanni Paolo II,3. È prevista la possibilità, per le persone disoccupate/inoccupate che non

conoscono la lingua tedesca, di seguire un corso di lingua pre-partenza completamente gratuito. Il corso si svolgerà online in DAD con un docente di lingua tedesca. Il progetto verrà avviato solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. L'iniziativa è aperta a coloro che hanno conseguito il Diploma Alberghiero. Per partecipare alla giornata di selezione è necessario candidarsi preventivamente inviando email con il tuo cv (in italiano) a eurespuglia@regione.puglia.it con oggetto: GELATAI,

BANCONIERI e CAMERIERI GERMANIA-AUSTRIA entro il 22 marzo 2026 (offerta a pag 92)

IL REPORT SETTIMANALE DELLE OFFERTE DI LAVORO

Sono 470 le posizioni aperte in questa settimana, dettagliate nel consueto Report settimanale, giunto alla sua undicesima edizione in questo 2026. Il comparto turistico si conferma più dinamico e ricco di opportunità con 139 posizioni lavorative, seguito anche questa settimana da quello delle pulizie, che ne offre 93. A breve distanza si posizionano il settore delle costruzioni e installazione impianti insieme al comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) con 50 possibilità e l'area sanitaria, dei servizi alla persona e farmaceutica registra 44 opportunità. Il settore della riparazione veicoli e trasporti offre 20 possibilità, seguito dall'ambito amministrativo e informatico con 18 disponibilità e dall'industria del legno con 10 posti disponibili al pari delle telecomunicazioni. Infine il settore commercio registra nove offerte, il metalmeccanico ne offre otto e il comparto legato ad agricoltura, pesca e ambiente chiude il conteggio con sette posti disponibili. Per il Collocamento Mirato, sono otto le posizioni riservate agli iscritti alle categorie protette art.18 e sei agli iscritti alle liste speciali art.1. Il report segnala anche quattro tirocini formativi attivi e una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.