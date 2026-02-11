Bari tra le città top: Nella classifica delle città dove si mangia meglio

La Puglia ha confermato la sua posizione di eccellenza enogastronomica a livello globale, posizionandosi come la

16esima regione al mondo in cui si mangia meglio secondo i prestigiosi TasteAtlas Awards 2025/2026.

Ecco alcuni dettagli salienti:

Superpotenza gastronomica: La regione è stata inserita nella top 100 mondiale grazie alla qualità dei suoi prodotti, alla tradizione culinaria e alla popolarità dei suoi piatti.



Bari tra le città top: Nella classifica delle città dove si mangia meglio, Bari si posiziona 35esima al mondo, evidenziando il successo dello street food locale e dei piatti tradizionali.



Piatti iconici: I piatti che hanno contribuito a questo prestigioso piazzamento includono le orecchiette alle cime di rapa, la focaccia barese, i panzerotti, la puccia, le bombette, la tiella di riso, patate e cozze, e lo spaghetto all'assassina.

Prodotti locali: La cucina pugliese è riconosciuta per l'uso eccellente di olio extravergine di oliva, latticini (burrata, ricotta), olive di Cerignola e caciocavallo podolico.

La classifica di TasteAtlas si basa su oltre 590.000 valutazioni e quasi 19.000 piatti analizzati.