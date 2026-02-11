Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Data: 13/02/2026 - Ora: 12:17
Categoria: Economia
Bari tra le città top: Nella classifica delle città dove si mangia meglio
La Puglia ha confermato la sua posizione di eccellenza enogastronomica a livello globale, posizionandosi come la
16esima regione al mondo in cui si mangia meglio secondo i prestigiosi TasteAtlas Awards 2025/2026.
Ecco alcuni dettagli salienti:
Superpotenza gastronomica: La regione è stata inserita nella top 100 mondiale grazie alla qualità dei suoi prodotti, alla tradizione culinaria e alla popolarità dei suoi piatti.
Bari tra le città top: Nella classifica delle città dove si mangia meglio, Bari si posiziona 35esima al mondo, evidenziando il successo dello street food locale e dei piatti tradizionali.
Piatti iconici: I piatti che hanno contribuito a questo prestigioso piazzamento includono le orecchiette alle cime di rapa, la focaccia barese, i panzerotti, la puccia, le bombette, la tiella di riso, patate e cozze, e lo spaghetto all'assassina.
Prodotti locali: La cucina pugliese è riconosciuta per l'uso eccellente di olio extravergine di oliva, latticini (burrata, ricotta), olive di Cerignola e caciocavallo podolico.
La classifica di TasteAtlas si basa su oltre 590.000 valutazioni e quasi 19.000 piatti analizzati.
Data: 26/03/2014
Ruolo, organizzazione e obiettivi dell’olivicoltura pugliese
Data: 11/02/2013
"Italia 0832" e "L’inadempimento della Pubblica Amministrazione"
Data: 11/02/2026
Salento, controlli sugli affitti brevi: 800mila euro non dichiarati
di Maria Nocera
Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28
info@sudnews.tv
Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617
ClioCom © 2026
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati