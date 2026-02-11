Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.


SudNews - Agenzia d'informazione del Sud Italia - La Puglia 16esima regione al mondo in cui si mangia meglio

Sezioni presenti nel sito

Home Page

La Puglia 16esima regione al mondo in cui si mangia meglio

Data: 13/02/2026 - Ora: 12:17
Categoria: Economia

puglia

Bari tra le città top: Nella classifica delle città dove si mangia meglio

La Puglia ha confermato la sua posizione di eccellenza enogastronomica a livello globale, posizionandosi come la
16esima regione al mondo in cui si mangia meglio secondo i prestigiosi TasteAtlas Awards 2025/2026.
Ecco alcuni dettagli salienti:

Superpotenza gastronomica: La regione è stata inserita nella top 100 mondiale grazie alla qualità dei suoi prodotti, alla tradizione culinaria e alla popolarità dei suoi piatti.


Bari tra le città top: Nella classifica delle città dove si mangia meglio, Bari si posiziona 35esima al mondo, evidenziando il successo dello street food locale e dei piatti tradizionali.


Piatti iconici: I piatti che hanno contribuito a questo prestigioso piazzamento includono le orecchiette alle cime di rapa, la focaccia barese, i panzerotti, la puccia, le bombette, la tiella di riso, patate e cozze, e lo spaghetto all'assassina.
Prodotti locali: La cucina pugliese è riconosciuta per l'uso eccellente di olio extravergine di oliva, latticini (burrata, ricotta), olive di Cerignola e caciocavallo podolico.

La classifica di TasteAtlas si basa su oltre 590.000 valutazioni e quasi 19.000 piatti analizzati.

Invia commento

Commenti su questo articolo

Documenti

Link

Risorse correlate

Ultimi video della categoria

Data: 26/03/2014
Ruolo, organizzazione e obiettivi dell’olivicoltura pugliese

Data: 02/04/2013
Convegno "Scelte strategiche per l'olivicoltura salentina nella realtà globale"

Data: 11/02/2013
"Italia 0832" e "L’inadempimento della Pubblica Amministrazione"

Ultime notizie della categoria

Data: 11/02/2026
Salento, controlli sugli affitti brevi: 800mila euro non dichiarati

Data: 09/02/2026
Torre Guaceto, WWF preoccupato per le designazioni dei membri del Consorzio

Data: 28/01/2026
EVOLIO Expo 2026: giovedì apre i battenti la seconda edizione della fiera B2B dedicata alla filiera olivicola-olearia

“Da dove parte questa crociera?”, CLIO festeggia i suoi primi trenta anni

18/07/2025

di Maria Nocera

Leggi tutto

BitMeeting - Organizza le tue riunioni quaificate on-line

BitMeeting - Organizza le tue riunioni quaificate on-line

Banner AIL Salento

Banner AIL Salento

CARLA E ANNACHIARA QUARTA

CARLA E ANNACHIARA QUARTA
Torna a inizio pagina
RECAPITI E INFO

Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28 

info@sudnews.tv

Privacy Policy
Cookie Policy

SUDNEWS

Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617

ClioCom © 2026
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati

WEB-TV
CATEGORIE
SEGUICI SU