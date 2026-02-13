La chiusura di un’azienda zootecnica significa la perdita definitiva di animali e del loro patrimonio genetico

Al via il "Latte nelle Scuole", programma dedicato a promuovere il consumo di latte, yogurt e formaggi nelle scuole primarie, coinvolgendo i piccoli consumatori fin dai primi anni, quando è fondamentale che nelle mense scolastiche arrivino solo prodotti 100% Made in Italy, garantiti in termini di qualità e sicurezza. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in relazione al programma di educazione alimentare del MASAF, grazie al quale i produttori del settore lattiero-caseario partecipano alla distribuzione dei prodotti e alle attività di sensibilizzazione.

Come evidenzia il Ministero della Salute, latte e yogurt sono fonti essenziali di calcio, vitamine del gruppo B e proteine di alta qualità, nutrienti fondamentali per la crescita ossea nei bambini e per la salute generale della popolazione. Il Ministero raccomanda, infatti, il consumo quotidiano di 3 porzioni tra latte e yogurt, per garantire un adeguato apporto nutrizionale e contribuire alla prevenzione di patologie cronico-degenerative. Si tratta di un’iniziativa strategica, perché avviare l’educazione alimentare nelle scuole consente di formare i consumatori del domani, mettendoli nelle condizioni di effettuare scelte alimentari più consapevoli. Il programma non si limita alla distribuzione dei prodotti, ma promuove anche azioni educative, dai corsi di degustazione alle visite nelle fattorie.

Va garantita la stabilità del settore lattiero-caseario, di grande rilevanza economica, sociale e ambientale per la Puglia — sottolinea Coldiretti Puglia — perché quando una stalla chiude si perde un intero sistema: animali, prati per il foraggio, formaggi tipici e soprattutto persone impegnate da generazioni a contrastare lo spopolamento e il degrado dei territori, soprattutto nelle zone più svantaggiate. Da difendere, secondo Coldiretti Puglia, c’è un sistema composto da 674 stalle da latte pugliesi, che garantiscono una produzione media annuale di 108.000 tonnellate di latte per un valore di oltre 130 milioni di euro e oltre 40.000 tonnellate di formaggi, alimentando una filiera regionale che occupa più di 6.000 persone tra diretto e indotto, con ricadute positive su reddito e coesione sociale.

In pericolo c’è, inoltre, un patrimonio di formaggi unico al mondo — evidenzia la Coldiretti regionale — dove la Fattoria Puglia rappresenta un presidio del territorio: gli animali contribuiscono alla manutenzione dei suoli, mentre la regione vanta 4 formaggi DOP, la burrata di Andria IGP e 17 specialità tradizionali riconosciute dal MIPAAF, tra cui il Canestrato leccese, il Caciocavallo podolico Dauno, il Caciocavallo della Murgia ed il Canestrato pugliese DOP.

La chiusura di un’azienda zootecnica significa la perdita definitiva di animali e del loro patrimonio genetico, custodito e valorizzato da generazioni di allevatori. Coldiretti conclude sottolineando la necessità di accordi di filiera tra imprese agricole e industriali, con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione, come previsto dalla legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni. Questo garantisce la sostenibilità del settore lattiero-caseario e la salute alimentare dei cittadini, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute.