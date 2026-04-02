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Data: 08/04/2026 - Ora: 11:33
Categoria: Cultura
Gesù Risorto, festoso, sorridente: emanava dalle piaghe non più sangue, ma raggi luminosi
Abbiamo celebrato la Pasqua di Gesù, che, risorto dai morti, ha portato, in Cielo, con Sè, anche patriarchi, profeti, nonché
Adamo ed Eva, nostri progenitori...Tutti costoro Lo avevano atteso, come Redentore, per secoli e secoli. Nè la Pasqua di Gesù
avrà più termine: noi battezzati, infatti, continueremo ad annunciarla al mondo, essendo partecipi della novità di vita che il
Battesimo, dono del Risorto, ha trasfuso in noi. Non siamo rimasti, infatti, semplici creature di Dio, ma, grazie alla
Redenzione, in Cristo, concretizzata dai Sacramenti, siamo divenuti figli adottivi del Padre di Gesù.
Purtroppo però abbiamo in noi anche gli esiti di una natura corrotta dal peccato di origine, per cui siamo gelosi, possessivi,
spesso ostili anche fra fratelli, a causa dei beni, spartiti nella stessa famiglia, e, in guerra, su territori limitrofi, tra popoli
vicini. Siamo ormai coinvolti direttamente o a rischio di coinvolgimento, in guerre che si combattono da anni. Numerose le
vittime innocenti causate, tragica la distruzione provocata...fino a temere si giunga al conflitto mondiale.
La storia dell’umanità aveva già imboccato una via, che poteva essere per l’umanità senza ritorno, quando Giovanni Paolo II
parlò al popolo di Dio, in varie circostanze, di Gesù misericordioso, apparso a suor Faustina Kowalska, per chiederle di
concretizzare il Suo divino progetto: affidare l’umanità peccatrice alla Sua Misericordia, rivelata dal Figlio di Dio sulla
Croce, per ogni uomo. Nella domenica, che ci prepariamo a vivere, (12 aprile quest’anno), seconda di Pasqua, detta in Albis,
celebreremo la Festa della divina Misericordia. Ci unisce la supplica al comune Signore, per la pace nei vari paesi del mondo
e in ogni umana famiglia.
1.Il Vangelo di questa seconda domenica di Pasqua racconta della prima Chiesa, radunata, intorno a Sè, da Gesù, prima della
Sua Pasqua, chiusa nel Cenacolo, per paura che il martirio potesse raggiungere dopo di LUI anche i Suoi discepoli, cui apparve
Gesù Risorto, festoso, sorridente: emanava dalle piaghe non più sangue, ma raggi luminosi. Grande fu la meraviglia dei
presenti (: gli Apostoli, Maria, la Madre di Gesù, e alcune donne, venute per servirli). Il Risorto, per aiutarli a credere che non
erano di fronte a un fantasma, chiese di mangiare. Gli offrirono del pesce che Egli consumò davanti a loro. Mancavano, del
gruppo degli Apostoli, Giuda Iscariota, che si era impiccato, e Tommaso, detto Didimo (= gemello). A questo i suoi
condiscepoli, appena lo incontrarono, comunicarono con gioia, l’evento: "E’ venuto Gesù nel Cenacolo! E’ Risorto! L’abbiamo
visto!" Tommaso non credette a tale racconto perchè pensava si trattasse di una loro comune suggestione, dettata dal desiderio.
Fu, per questo che il Risorto riapparendo loro, chiese all’incredulo apostolo di verificare lui stesso la concretezza delle Sue
ferite alle mani e al costato. Tommaso, con un moto suggeritogli dalla fede gioiosa, si prostrò davanti al Signore, esclamando
"Signor mio! Dio mio!" Gesù, in tale contesto, esaltò la fede di coloro che, come noi, senza vederLo, avrebbero creduto in LUI.
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