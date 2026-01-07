Secondo report anno nuovo

Il 2^ Report 2026 di ARPAL Puglia propone complessivamente 97 offerte lavorative per un totale di 261 posizioni aperte. Il settore che si conferma al primo posto con 55 posti di lavoro disponibili è quello del turismo. Seguono, con un numero significativo di posizioni aperte, il settore delle costruzioni e installazione impianti con 30 posti di lavoro, il settore del tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) con 21 offerte. Di seguito il settore riparazione veicoli e trasporti che offre 13 opportunità, nel settore delle telecomunicazioni si ricercano 10 lavoratori al pari del settore dell’industria del legno, a poca distanza il settore del commercio offre 7 posizioni al pari del comparto sanitario e dei servizi alla persona e per il comparto agroalimentare si ricercano sei lavoratori. Il settore amministrativo e informatico ne offre quattro, il settore metalmeccanico offre tre posti. Nel comparto bellezza e benessere è disponibile un posto al pari del settore pedagogico. Per il Collocamento Mirato, sono sei le posizioni riservate agli iscritti alle categorie protette art.18. Il report segnala, inoltre, quattro tirocini formativi attivi e una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

--