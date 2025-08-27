Lunedì 1 settembre la presentazione del progetto

Il Progetto ReligiTour rappresenta una delle iniziative più ambiziose nel panorama dell'alta formazione continentale. Coordinato dall'Università di Varsavia e co-finanziato dal programma Erasmus+ KA2 dell'Unione Europea, questo progetto triennale (2023-2026) vede la Fondazione Parco Culturale Ecclesiale Terre di Leuca - De Finibus Terrae presente tra le otto organizzazioni di eccellenza di sei paesi, Polonia, Spagna, Grecia, Romania, Bulgaria e Italia, partecipanti al progetto.

Coordinatori di progetto per la Fondazione Parco Culturale Ecclesiale Terre di Leuca - De Finibus Terrae, Tiziana Protopapa e Nicholas Murdica.

ReligiTour intende proporre una visione completamente innovativa: considerare il patrimonio religioso come componente fondamentale del turismo culturale europeo. Chiese, monasteri, santuari, opere d'arte sacra non solo luoghi di culto, ma risorse strategiche per lo sviluppo territoriale sostenibile.

L'Europa, infatti, possiede un patrimonio religioso di inestimabile valore, spesso sottovalutato nelle strategie turistiche locali. ReligiTour vuole elaborare degli strumenti formativi per trasformare questo patrimonio in leva concreta di sviluppo economico e culturale per le comunità.

I partner del progetto ReligiTour si incontreranno a Santa Maria di Leuca per una Short Term Learning Activity dal 1 al 5 settembre. La STLA prevede ogni giorno intense sessioni di lavoro tra gli esperti e visite guidate alla scoperta del patrimonio religioso e culturale di Galatina, Lecce, Ugento, Gallipoli e Otranto e, naturalmente, di Santa Maria di Leuca.

In questo senso, l’appuntamento di ReligiTour a Santa Maria di Leuca è, senza dubbio, un’opportunità per presentare ai partener europei il Salento con le bellezze architettoniche, paesaggistiche e la ricchezza del patrimonio culturale e religioso che lo caratterizzano. Un viaggio che sarà anche l’occasione per offrire, attraverso esperienze e suggestioni, l’essenza stessa di un territorio che con i suoi riti, le tradizioni, le usanze e, non ultima, l’enogastromia, si distingue per un patrimonio intangibile unico e che rende la Puglia e il Salento, una terra straordinariamente affascinante da raccontare e, soprattutto, da vivere.

I Giardini di Leuca

A seguire, dopo la presentazionen del Progetto Europeo ReligiTour e in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, un altro momento importante: alla presenza del Vescovo Mons. Vito Angiuli e con la partecipazione delle Autorità Civili e Religiose, saranno inaugurati i ‘Giardini di Leuca’.

IL PROGETTO

Il Progetto ReligiTour nasce da una visione innovativa del turismo religioso europeo e rappresenta un’iniziativa ambiziosa nel panorama dell'alta formazione.

Il partenariato europeo di ReligiTour è rappresentato da eccellenze accademiche e culturali che vede protagoniste l'Università di Varsavia come Lead Partner insieme a Frame per la Polonia, l'Università di Salamanca per la Spagna, l'Università dell'Attica Occidentale per la Grecia, l'Università Transilvania di Brasov per la Romania, la Fondazione Pax di Rodopica per la Bulgaria, e per l'Italia PRISM insieme alla FPCE Terre Di Leuca - De Finibus Terrae.

Tradizionalmente, quando si parla di turismo religioso, il pensiero corre immediatamente ai pellegrinaggi verso santuari e luoghi sacri. ReligiTour propone invece una prospettiva più allargata: considerare il patrimonio religioso come una componente fondamentale e integrata del turismo culturale europeo. Non si tratta quindi di sostituire l'esperienza spirituale del pellegrinaggio, ma di valorizzare la ricchezza artistica, architettonica e culturale dei siti religiosi come risorsa strategica per lo sviluppo territoriale sostenibile.

Questa visione nasce dalla consapevolezza che l'Europa possiede un patrimonio religioso di inestimabile valore - chiese, monasteri, santuari, opere d'arte sacra - spesso sottovalutato nelle strategie turistiche locali, nonostante rappresenti una testimonianza tangibile della storia, dell'arte e delle tradizioni che hanno forgiato l'identità europea comune.

Il progetto si distingue per il rigore metodologico della sua ricerca. Nel corso del 2024, i partner hanno condotto un'indagine approfondita attraverso focus group territoriali e interviste specializzate con docenti universitari esperti in turismo religioso, turismo culturale e discipline correlate. Un approccio che ha permesso di identificare le migliori pratiche già esistenti nei diversi paesi e di individuare le lacune formative che il progetto intende colmare.

L'obiettivo è quello di fornire strumenti concreti agli operatori del settore per trasformare il patrimonio religioso in una leva di sviluppo economico e culturale per le comunità locali.

Al termine del progetto, sarà disponibile un pacchetto formativo completo articolato in manuali specializzati per integrare efficacemente i siti religiosi nell'offerta turistica territoriale. Si affronterà anche la questione dell'integrazione urbana al fine della valorizzazione del patrimonio religioso all'interno del tessuto cittadino senza che questa ne snaturi il carattere sacro. A completamento del progetto, sarà disponibile anche un contenuto digitale.

L'innovazione tecnologica è, infatti, parte integrante di ReligiTour. Il progetto prevede, infatti, lo sviluppo di una piattaforma digitale interattiva che fungerà da hub formativo per tutti gli stakeholder coinvolti. La piattaforma ospiterà non solo i materiali didattici, ma anche una biblioteca digitale con risorse multimediali e test interattivi.

La dimensione digitale del progetto garantisce, inoltre, la sostenibilità e la diffusione dei risultati ben oltre la conclusione formale dell'iniziativa con l’obiettivo di dare vita ad una community che condivida buone pratiche nel campo del turismo religioso.

ReligiTour vuole, dunque, rappresentare un'opportunità di sviluppo territoriale grazie a strumenti ideati per valorizzare e integrare il patrimonio religioso. La dimensione europea del progetto offrirà opportunità di networking internazionale per consentire agli enti locali, pubblici o privati, di inserirsi in circuiti turistici e culturali continentali. ReligiTour non vuole essere solo un progetto di sviluppo turistico, ma un'iniziativa che contribuisce alla costruzione di un'identità europea più consapevole e condivisa. Valorizzando il patrimonio religioso come elemento comune della cultura continentale, il progetto ambisce a facilitare il dialogo interculturale per rafforzare quei valori di rispetto, tolleranza e comprensione reciproca che sono alla base dell'Unione Europea.

In un momento storico in cui l'Europa si interroga sul proprio futuro e sulla propria identità, ReligiTour offre una risposta concreta: riscoprire e valorizzare le radici comuni per costruire insieme un domani più coeso, dove il patrimonio culturale e religioso diventano ponte di dialogo e strumento di sviluppo sostenibile per tutte le comunità europee.

Il Progetto ReligiTour è co-finanziato dal programma Erasmus+ KA2 "Partenariati di cooperazione nell'istruzione superiore" dell'Unione Europea.