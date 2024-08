Al via alla XIII edizione della Notte Verde di Castiglione d’Otranto

Primo giorno con la relatrice speciale Onu Francesca Albanese, l’attivista palestinese Saja

Amro, la giornalista investigativa Sara Manisera, la cantante Rachele Andrioli.

Secondo giorno con Mario Boccia, Sabrina Giannini, Dario Muci ed Enza Pagliara

La Palestina e le donne come agenti attivi di cambiamento e innovazione nel campo agro-ecologico

e nelle dinamiche globali di pace: sono loro al centro della prima giornata di Preludi alla Notte

Verde, giovedì 29 agosto, a Castiglione d’Otranto. La 13esima edizione della più grande festa

pugliese dedicata alla terra e all’ambiente, organizzata da Casa delle Agriculture coinvolgendo un

ampio partenariato, parte con ospiti d’eccezione e tanti altri si alterneranno nella tre giorni che

culminerà il 31 agosto con l’intero paese allestito con mostre, mercatini, performance, dialoghi e il

concerto finale di Tonino Carotone e Zingarua. Il tema di quest’anno è "Terra e Pace".

Il 29 agosto, alle ore 21, in Piazza della Libertà, si terrà il dialogo con l’ospite di punta,

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati: in

collegamento dal nord Africa, converserà con Federico Oliveri, docente del Centro

Interdisciplinare per la Pace dell’Università di Pisa, sul tema "Palestina, la verità prima di tutto".

Albanese è una giurista, esperta di diritti umani e di Medio Oriente, docente

universitaria e studiosa affiliata all'Institute for the Study of International Migration della

Georgetown University, autrice di prestigiose pubblicazioni tra cui "Palestinian Refugees in

International Law" (Oxford University Press, 2020), considerato da molti una pietra miliare nella

letteratura sul tema. Il suo ultimo libro, J’Accuse, scritto insieme a Christian Elia, raccoglie il suo

prezioso lavoro, confluito in tre Rapporti internazionali – presentati rispettivamente nell’ottobre

2022, nel luglio e nell’ottobre 2023 – con cui è stato possibile documentare in maniera

incontestabile l’affermarsi di una condizione di apartheid in Palestina e di un’occupazione

neocoloniale con migliaia di vittime. Da febbraio scorso, le è impedito ufficialmente di entrare in

Israele e nei Territori occupati, per aver affermato, nel commento ad un tweet di Macron, che "le

vittime del 7 ottobre non sono state uccise a causa del loro giudaismo, ma in risposta

all’oppressione di Israele" e che "la comunità internazionale non ha fatto nulla per impedirlo".

Dopo il dialogo con Albanese, alle 21.45 seguirà il panel "Le donne per la terra e la

pace": sullo stesso palco ci saranno Saja Amro e Sara Manisera. La prima arriva nel Salento

direttamente dalla Palestina; è attivista, architetta, educatrice e designer, tutor presso il Dipartimento

di Architettura della Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam). La seconda è giornalista freelance di

FADA Collective con all’attivo numerose collaborazioni con Al Jazeera, Libération, Internazionale,

La Repubblica e altre testate, vincitrice del DIG Festival Riccione 2019 nella sezione Pitch e, di

recente, del Press Prize Europe. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Luana Prontera.

Alle 22.45, il concerto "Leuca" di Rachele Andrioli, una delle più apprezzate artiste della

scena musicale popolare: con questo album da solista ha vinto nel 2022 il Premio Nazionale Città di

Loano per la Musica Tradizionale Italiana.

Il 30 agosto, alle 21, Mario Boccia, storico fotoreporter e inviato in zone di conflitto, con

una lunga storia professionale segnata soprattutto dalla guerra nella ex Jugoslavia (ha partecipato

anche alla "Marcia dei 500" pacifisti con don Tonino Bello a Sarajevo), terrà la lectio magistralis

"Il pacifismo attivo".

A seguire, altra ospite d’eccezione: Sabrina Giannini, storica giornalista d’inchiesta e di

Report, ideatrice e conduttrice del programma Rai "Indovina chi viene a cena", dialogherà sul tema

"Terra e falsi sostenibili" con Francesco Minonne, biologo e fondatore Az.Agr. Ruralia.

Chiuderà il secondo giorno di preludi il concerto di Dario Muci: il musicista salentino

presenterà Talassa, suo primo disco di inediti, che, brano per brano, è un unico canto di denuncia e

speranza, come solo Muci sa fare, da cantastorie della sua terra e delle sue contraddizioni. Con lui

l’ensemble composta da Roberto Chiga (percussioni), Giorgio Distante (tuba, tromba), Gianluca

Longo (mandola e mandolino), Alessandro Lorusso (dub master), Marco Rollo (piano). Ospite

speciale Enza Pagliara, cantante, ricercatrice di tradizioni orali, conosciuta in Italia e all’estero

come una delle voci più note del canto popolare in Italia.

Tutti questi appuntamenti rientrano nel progetto "Notte Verde, le donne per la terra e la pace",

finanziato dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso "Futura-La Puglia per la

parità 2^ed".

PRELUDI, LA NOTTE VERDE INIZIA DAL POMERIGGIO.

Gli eventi delle due giornate di preludio partiranno già dal pomeriggio.

Dalle ore 16.45 alle ore 18.50, nel centro storico di Castiglione si terranno i "Parlamenti rurali" e

la "Scuola di agriculture". I primi sono arene di confronto e proposta: il tema del 29 agosto è

l’Agroforestazione come necessità umana e ambientale per "tornare a respirare", facilitato da

Ermanno Serratì e Chiara Idrusa Scrimieri, mentre quello del 30 agosto è I diritti dei semi e vedrà

la partecipazione del collettivo internazionale Climavore x Jameel at RCA. La Scuola di

Agriculture, invece, è la serie di laboratori di formazione gratuiti su prenotazione (329/4066530,

preferibile Whatsapp): Laboratory of Love Envisioning Liberation, laboratorio di cucina

collettiva e politica per la preparazione di un piatto tradizionale palestinese con foglie di vite, a cura

di Saja Amro, architetta, educatrice e designer palestinese; Panificare con i frutti minori,

laboratorio di panificazione con grani e biodiversità ortofrutticola locali con Denise Di Summa,

Forno Forte Forte; Un mondo sotto i piedi: come rigenerarlo (29/8) e Biopreparati fogliari

autoprodotti (30/8), laboratorio di preparati ed accortezze per rigenerare e rivitalizzare il suolo e di

biofertilizzanti per le piante, a cura di Susanna Debenedetti con Elisa De Carli e Matteo

Anaclerio (Deafal, Azione Terrae). Infine, Canti e talaretti, dal tabacco alla biodiversità,

raccolta laboratoriale di canti rurali e pratiche antispreco alimentari con Auser Ponte

Andrano-Castiglione, Luca Giannoccolo e Luigi Coppola.

Nel pomeriggio anche i laboratori per bambini: dalle ore 17 alle 19, Raccogli, ricicla, gioca,

laboratorio di costruzione di una casetta per gli insetti impollinatori a cura di Arianna Lupo; dalle

19 alle 20, Piccolo cinema e lupini, proiezione di corti di animazione a tema, a cura di Marina

Pizzolante e Divyo Spizzico. Venerdì, alla stessa ora, Letture Verdi con La Soffitta senza tetto e

Anche il lupo ha paura con Marta Ampolo.

Entrambi i giorni, alle 18.50 e 20.50, scenografico concerto per violoncello dall’alto, in

Piazza della Libertà, con Ester Ambra Giannelli.

Il 29 agosto, alle 20, nell’atrio di Palazzo Bacile, la presentazione in anteprima del libro

Vivere in sintropia. L'agricoltura sintropica di Ernst Götsch (Terra Nuova Edizioni, 2024) con

gli autori Dayana Andrade e Felipe Pasini, protagonisti della straordinaria introduzione sul

territorio europeo dell’agricoltura sintropica con l’azienda Amadeco a Depressa.

Il 30 agosto, alle ore 19, nell’atrio di Palazzo Mellacqua, lo spettacolo teatrale Digiunando

davanti al mare (durata 60’, fascia d’età +13) dedicato a Danilo Dolci, per la regia di Fabrizio

Saccomanno, drammaturgia Francesco Niccolini, con Giuseppe Semeraro (Premio "Museo Cervi

Teatro per la memoria" – Festival di Resistenza 2020, Premio della critica Ermo Colle 2022). Alle

ore 20, a Palazzo Bacile, invece, la presentazione del libro "Tutto sta nei venti e nelle nuvole" con

l’autrice Roberta Pappadà (Edizioni Kurmuny, 2024).

ARTE PUBBLICA, MOSTRE, INSTALLAZIONI

Con l’avvio dei preludi si inaugurano anche le mostre e installazioni. Presso Palazzo Bacile, si

potranno visitare Recovery By Use di Amadeco - Agricoltura Sintropica, installazione a cura di

Gavin Youngs e Alessandro Bonavita; Ex Situ, compatibile con la vita, mostra di Luigi Coppola,

vincitore dell’Italian Council (X edizione, 2021) per la partecipazione alla 7

La Biennale di Lubumbashi dal titolo Toxicity nella Repubblica Democratica del Congo; Stagioni: Albedo, Sexta,

Uguale alla notte, Bruma, videoinstallazione di Cosimo Terlizzi; Tavole della Maddalena, arte

pubblica / installazione di Luigi Coppola con Auser Ponte e Az.Agr.Ruralia; Carmina Naturae,

progetto audiovisivo a cura di Gianluca Carluccio, Alessandro Raeli, Fulvio Rifuggio. Nella

Cappella dell’Annunziata, ci sarà Noi, viaggio fotografico tra gli stereotipi sulle migrazioni di

Andrea Gabellone con GUS; nella Cappella di S.M.Maddalena (solo 31 agosto); Lo spirito del

grano, mostra di pani del Mediterraneo, e Pane Quotidiano, installazione di Denise Di Summa.

Nel centro storico, Cartoline dalla crisi climatica del fotografo Michele Lapini; Opere per

Castiglione dell’artista punk russo Nikolay Oleynikov; Collezione di fichi salentini di Veronica

Hadjiphani Lorenzetti (solo 31 agosto).