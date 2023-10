Il webinar di approfondimento del Master di Universitario di Primo Livello in Scienza dell'Alimentazione e Dieta Applicata

Nuovo webinar di approfondimento del Master di Universitario di Primo Livello in Scienza dell'Alimentazione e Dieta Applicata. Questa volta ci si occupa di un tema scottante e molto sentito, il tumore polmonare e il relativo supporto nutrizionale nei pazienti con cachessia neoplastica e affetti da neoplasia polmonare in trattamento con immunoterapia. Il webinar è a conclusione del percorso formativo, la Dott.ssa Valeria Argiolas presenta il suo Project Work, assistita dal docente tutor Prof.ssa Giuliana Carta.

Spesso la diagnosi del carcinoma polmonare viene fatta quando il tumore si trova in uno stadio avanzato e i pazienti presentano uno stato nutrizionale deficitario che può andare dalla malnutrizione grave alla cachessia neoplastica.

Queste condizioni, unitamente allo stato infiammatorio e a livelli basali di vitamina D inferiori alla norma, oltre a causare la progressione del tumore, possono compromettere l'efficacia del trattamento immunoterapico (ICI). Lo studio ha coinvolto 37 pazienti affetti da tumore del polmone in fase avanzata e trattati con immunoterapia. Nonostante l'ICI abbia migliorato la prognosi, una percentuale significativa non ha beneficiato del trattamento. I pazienti, inoltre, presentavano cachessia alla diagnosi. Lo scopo dello studio è stato quindi quello di valutare il ruolo dei parametri di stato infiammatorio e nutrizionale, tra cui la sarcopenia, e lo stato della cachessia, come fattori prognostici e predittivi per identificare chi, tra i pazienti, potrebbe beneficiare o meno del trattamento immunoterapico.

I risultati hanno dimostrato la correlazione negativa dell'infiammazione e dello stato nutrizionale deficitario con la risposta clinica e la sopravvivenza nei pazienti con tumore polmonare; inoltre, hanno anche mostrato che gli indici infiammatori e lo stato nutrizionale hanno un valore predittivo della PFS (sopravvivenza libera da progressione di malattia).