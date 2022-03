Infiammazione cronica, obesità e comorbidità associate: ruolo della dieta

L’obesità è una malattia multifattoriale che negli ultimi vent’anni ha assunto le caratteristiche di una vera e propria epidemia, con un aumento significativo del rischio cardiometabolico, in termini di diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica. La disfunzione dell’organo adiposo è alla base dello sviluppo di obesità. L’accumulo di grasso bianco viscerale promuove infatti l’instaurarsi di uno stato infiammatorio cronico di basso grado, che a sua volta danneggia la funzione di altri organi, inclusi fegato, cuore, vasi e muscolo scheletrico. Oggi diversi approcci nutrizionali risultano efficaci nell’indurre un calo ponderale nei pazienti obesi. Il Project Work discute nello specifico l’effetto antinfiammatorio di tre diversi regimi dietetici: Very Low-Calorie Ketogenic Diet, Dieta Mediterranea e Dieta Vegetariana.

Le tematiche sono state trattate in una tesi del Master di Alimentazione Primo Livello Unitelma Sapienza. Per approfondire ulteriormente, mettendo a disposizione i lavori della tesi di laurea, è stato confezionato un webinar a cura della dottoressa Alessandra Feraco che presenta il suo Project Work, assistita dal docente tutor Prof.ssa Stefania Agrigento.

Dott.ssa Alessandra Feraco

Dopo la Laurea Specialistica in Biotecnologie Genomiche (Università degli Studi di Roma La Sapienza), ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisiologia dei Distretti

Corporei presso la Cattedra di Scienze dell’Alimentazione dell’Università Tor Vergata di Roma nel 2011.

Ha svolto un periodo di post-dottorato di 18 mesi presso l’Unità di Ricerca INSERM UMR_S 1138, Teams 1 del Centre de Recherche des Cordeliers a Parigi, svolgendo attività di ricerca preclinica su modelli murini di obesità.

Dal 2011 svolge attività di ricerca preclinica presso il Laboratorio di Endocrinologia Cardiovascolare - Centro Ricerche, IRCCS San Raffaele Roma.

Attualmente ricopre l’incarico di Ricercatore di tipo A, nel settore scientifico disciplinare MED/49, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana dell’Università Telematica San Raffaele di Roma.

È autrice di 20 pubblicazioni originali su riviste scientifiche indicizzate. È intervenuta in qualità di Relatore in 9 congressi nazionali ed internazionali. È risultata vincitrice in qualità di Investigatore Principale di un Progetto Giovani Ricercatori (2013) bandito dal Ministero della Salute.

Collabora attualmente in qualità di Review Editor con la rivista scientifica Frontiers in Endocrinology – Section Obesity.

Prof.ssa Stefania Agrigento

Biologa con Laurea magistrale in Scienza della Nutrizione Umana e Diploma di Fitoterapia clinica. È consigliere direttivo regionale ADI Lazio (Associazione di Dietetica e Nutrizione clinica) frequenta l’UO di Diabetologia del San Camillo Forlanini Roma dal 2002, punto di riferimento fondamentale per la formazione grazie all’altissima competenza di maestri come il Prof. Eugenio Del Toma e il Prof. Claudio Tubili. Organizza gruppi di lavoro e formativi con personale infermieristico e con i pazienti, ha partecipato a numerosi corsi e convegni come relatore. Ha pubblicato articoli in collaborazione con il team diabetologico, co-autore del "Manuale di Prevenzione e Terapia Dietetica: Una guida pratica" (E. del Toma), IPSE 2020, curatrice e co-autore del Manuale di Scienza dell’Alimentazione "19 voci per una corretta alimentazione ed un adeguato esercizio fisico", ClioEdu, 2015.

Docente, membro della Commissione d’esame, e della Direzione Scientifica del Master di I livello "Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata", Unitelma Sapienza - ClioEdu.

E' fondamentale sapere che a chi è interessato vi è la possibilità di visionarlo gratuitamente previo invio richiesta a: masteralimentazione@clioedu.it

