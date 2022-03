Terzo incontro del corso di formazione

Prosegue il Corso di Formazione Prevenzione Cura e Riabilitazione del Disturbo da Gioco D'azzardo Inquadramento ed epidemiologia del fenomeno rivolto a tutti gli operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze e del Privato Sociale Accreditato (Evento accreditato ECM). Per il prossimo 10 marzo 2022 dalle14:30 alle 18:00 è previsto il 3^ Webinar.

Il programma prevede:

Apertura del corso

Ettore Attolini, Direttore Area Innovazione sanitaria, sociale, di sistema e di Qualità - CRSS, AReSS Puglia



Introduzione e moderazione

Vincenza Ariano,Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA

Margherita Taddeo, Referente Scientifico Piano GAP Regione Puglia ASL TA - Osservatorio Nazionale GAP Ministero della Salute



Strumenti per l’inquadramento diagnostico e la valutazione nel DGA

Francesca Picone, Direttore UOC Mod. 9 DSM ASP Palermo, Membro tavolo tecnico Dipendenze

Patologiche, Regione Sicilia



Aspetti psicologici e psicopatologici del gambling

Daniela Capitanucci, Presidente AND-Azzardo e Nuove Dipendenze APS-ETS, Docente a contratto di

Psicologia Sociale-Univ. Insubria, Membro Titolare Osservatorio Nazionale GAP Ministero della Salute



Tecniche di outreach per i giocatori d’azzardo

Maria Cristina Perilli,Psicoterapeuta Servizio per le Dipendenze con incarico di Alta Professionalità GAP



Tavola rotonda con Relatori e Partecipanti



Moderatore: Matteo Giordano, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche ASL FG

Francesca Picone, Daniela Capitanucci, Maria Cristina Perilli, Margherita Taddeo, Vincenza

Ariano, Ettore Attolini.



Conclusioni

Ettore Attolini, Direttore Area Innovazione sanitaria, sociale, di sistema e di Qualità - CRSS, AReSS Puglia

OBIETTIVO

L'obiettivo del Corso è quello di realizzare una formazione per gli operatori

dell’equipè multidisciplinare che si occupano a vario titolo del DGA al fine

di valorizzare e promuovere le azioni di prevenzione dell'insorgenza del

gioco problematico e patologico, quelle di diagnosi attraverso strumenti

standardizzati di cura e di riabilitazione secondo linee guida e protocolli

scientificamente validati. Si condivideranno inoltre i PDTA approvati dal

Ministero della Salute per l’omogeneità dei trattamenti per il DGA

DESTINATARI

700 professionisti dei dipartimenti delle Dipendenze delle Aziende Sani-

tarie Locali della Regione Puglia e del privato sociale accreditato.

ARTICOLAZIONE

Il corso si articolerà in 10 webinar – in modalità sincrona - della durata

di 3 ore e 30 minuti, con avvio alle 14,30 e conclusione dei lavori alle 18.

Al termine dei 10 webinar è prevista l’organizzazione di un Workshop

finale in cui si presenteranno e si discuteranno le risultanze rivenienti dal

percorso formativo di cui sopra.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

• Ettore Attolini, Referente Regionale Corso di Formazione;

• Margherita Taddeo, Responsabile Scientifico Corso di Formazione;

• Vincenza Ariano, Coordinatore Scientifico Corso di Formazione.

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Servizio Formazione Sanitaria e Sociale ed Innovazione delle

Metodologie Lavorative - AReSS Puglia.