Dardust, il pianista italiano della nuova generazione più ascoltato al

mondo, è il maestro concertatore della venticinquesima edizione del

Concertone di Melpignano in programma il 27 agosto 2022

È DARDUST, il pianista e compositore italiano della nuova generazione più

ascoltato al mondo, il maestro Concertatore della venticinquesima edizione

della Notte della Taranta in programma il 27 agosto 2022 a Melpignano.

Produttore multiplatino, Dardust dirigerà l’Orchestra Popolare della

Taranta eccellenza mondiale della World Music e ambasciatrice ufficiale

della pizzica nel mondo.

Dardust che ha musicato eventi come il Superbowl (2018) e l’NBA All Star

Game (2019) ha incontrato i musicisti della Notte della Taranta nel quartiere

fieristico di Bari per avviare la programmazione del Concertone che si

candida a diventare l’evento internazionale dell’estate pugliese 2022.

La cultura del suono e il gusto per la sperimentazione di Dardust, hanno

spinto la Fondazione La Notte della Taranta ad affidare la direzione del

Concertone all’autore e produttore tra i più importanti nel panorama italiano.

C’è la sensibilità musicale di Dardust dietro a brani di grande successo come

Nuova Era di Jovanotti, Voce di Madame, Seta di Elisa, Soldi di Mahmood,

Dardust avrà il compito di unire tre mondi apparentemente lontani: la musica

popolare con la sua pizzica ancestrale al piano solo e all’elettronica. Il

maestro concertatore ha incontrato questa mattina l’Orchestra Popolare La

Notte della Taranta per cominciare a definire la struttura musicale del

Concertone.

"Sono onorato e grato per il ruolo che mi e’ stato assegnato. Il linguaggio

musicale della ‘Taranta’ è apparentemente molto lontano dal mio mondo, ma

proprio per questo, come ogni sfida nel corso della mia esperienza musicale

e creativa , sarà una grossa opportunità di crescita che affronterò con

passione. Da musicista e laureato in psicologia, sarebbe bello vivere questo

‘25esimo’ , tornando alle origini della Taranta, come momento di esorcismo

musicale per liberarci tutti dal ‘morso’ di questi 2 anni di pandemia e

incontrare il pubblico in un rito liberatorio e di condivisione," ha dichiarato

Dardust.

"Abbiamo scelto Dardust, uno dei producer più influenti in Italia, ha spiegato

Massimo Manera presidente della Fondazione La Notte della Taranta, per la

sua capacità di avere uno sguardo internazionale ed un’empatia

mediterranea, per il suo continuo lavoro di ricerca e di sperimentazione.

Nella venticinquesima edizione, con la Direzione Artistica dell’Orchestra

Popolare, affrontiamo dunque una nuova sfida e per la prima volta affidiamo

il Concertone nella sua complessa fusione di linguaggi ad un produttore che

ama il contrasto tra tradizione e futuro e le atmosfere cosmiche che il suo

nome ispirano: l’alieno Ziggy Stardust creato da David Bowie. Ci piace

immaginare il Concertone 25 come un’astronave lanciata nel futuro che

proietta questo immenso e immateriale patrimonio culturale, generato dalla

pizzica, nello spazio. Siamo certi che Dardust ci stupirà con il suo viaggio

musicale ed emotivo per invenzione stilistica e tecnica, per fantasia e magia.

Il presidente della Fondazione Massimo Manera ha lanciato la proposta di

creare una rete delle sei Fondazioni partecipate dalla regione Puglia per

collaborare alla realizzazione del venticinquennale de la Notte della Taranta,

proposta subito accolta e condivisa dal direttore di Puglia Promozione Luca

Scandale.

DARDUST

La sua ultima collaborazione, in uscita a novembre 2021, lo vede al fianco di

Sophie and The Giant, Benny Benassi e Astrality nel singolo Golden

Nights.

Come produttore e autore, ha collaborato con i principali artisti italiani:

Jovanotti, Fiorella Mannoia, Elisa, Marracash, Madame, Elodie,

TheGiornalisti, Marco Mengoni, Fedez, Francesca Michielin, Annalisa, Luca

Carboni, Mahmood, La Rappresentante di Lista, Irama e molti altri vantando

un palmares di oltre 60 dischi di platino.

S.A.D. Storm and Drugs è stato pubblicato sul mercato internazionale a

gennaio 2020 da Sony Masterworks e Artist First. Ultimo capitolo di una

trilogia discogra?ca che attraversa l’asse geogra?co/musicale Berlino-

Reykjavík-Edimburgo, il primo progetto italiano di musica strumentale capace

di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di

matrice Nord Europea. A ottobre 2020 il brano STURM I – FEAR, estratto da

questo disco, viene scelto dal colosso informatico Apple Inc. all’interno del

keynote annuale Apple per il lancio di presentazione dei nuovi prodotti.

L’evento è stato trasmesso in streaming dallo Steve Jobs Theater di

Cupertino, California. A marzo 2021 presenta un progetto speciale e unico

nel suo genere: S.A.D The Movie, il cortometraggio animato diretto dal

regista animatore brasiliano Guilherme Gehr, distribuito da Red Couch

Pictures e sonorizzato sulla base della sua trilogia discografica.

Dopo aver girato tutta l’Italia nel 2019 con il LOST IN SPACE TOUR, Dardust

torna live nell’estate 2021 con lo STORM AND DRUGS LIVE, articolato in

due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale, che riprende la

poetica e l’immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni

aspetto visivo; il secondo, Drugs, che attinge alla parte più electro, creando

una vera atmosfera rave.

LA NOTTE DELLA TARANTA

La Notte della Taranta è il più grande e importante festival di musica

popolare d’Europa e nel 2022 celebrerà 25 ANNI DI STORIA.

Dal 1998 La Notte della Taranta ha reso possibile la valorizzazione e la

diffusione internazionale della musica e della danza del Salento: la PIZZICA.

Appuntamento annuale estivo, richiama a Melpignano piccolo centro della

Grecìa salentina, migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo. Un

vero e proprio rito dove la forza ancestrale del tamburello trasforma la notte di

musica in una grande comunità danzante e libera. La pizzica è un ballo

appartenente alla famiglia delle tarantelle utilizzata nel passato come cura

per le "tarantate", donne disagiate che secondo la credenza popolare

venivano pizzicate dal ragno velenoso. Una piccola orchestrina e il ballo della

pizzica con l’intercessione di San Paolo e altri santi, sempre secondo la

credenza popolare, portavano alla guarigione. Il fenomeno socio-

antropologico del tarantismo è ben descritto da Ernesto De Martino nel suo

"La terra del rimorso".

Oggi il popolo della Taranta non crede più al leggendario morso della

tarantola ma il ragno è diventato il simbolo che crea un rituale nuovo e

contemporaneo intorno alla divinità zoomorfa: la Taranta. Non c’è più

esorcismo ma adorcismo intorno al Dio che balla. Chi arriva a Melpignano o

balla la pizzica in ogni parte del mondo non ha più bisogno di essere

aggredito da un elemento esterno per condividere il rituale. Non c’è nel nostro

tempo il dispositivo del tarantismo ma LA NOTTE DELLA TARANTA è stato

il volano scatenante di un nuovo modo di concepire la danza e la musica del

Salento e il CONCERTONE è l’accensione del fuoco votivo di questo

moderno raduno che si conclude ogni anno alle prime luci dell’alba e che

durante la pandemia è stato trasmesso da Rai 2 nel 2020 e da Rai 1 nel

2021 ed è anche approdato in tutta Europa su ItsArt la piattaforma dell’Arte e

della Cultura italiana con il progetto speciale Reincanto.