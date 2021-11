ClioCom e IRIDEOS si aggiudano la gara RUPAR SPC di Innovapuglia, arrivando primi

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma Next generation Eu. Il Piano, fondamentale per la nostra ripresa economica e sociale, si fonda su tre pilastri fondamentali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.



Ecco, quindi, che la digitalizzazione e le telecomunicazioni diventano uno degli assi portanti su cui si fonda lo sviluppo e la crescita dell’Italia nei prossimi anni. Per far sì che ciò accada è fondamentale mettere in campo le migliori strategie aziendali e le soluzioni più innovative di infrastrutture e servizi a disposizione degli utenti. L’impegno è tale che le aziende si potenziano attraverso nuovi assetti in grado di avere un ruolo da protagonisti per la sviluppo delle nuove sfide infrastrutturali. Significativa diventa anche la partecipazione di grandi aziende pubbliche che possano investire nei progetti del PNRR tra cui Cassa Depositi e Prestiti. La grande azienda pubblica è già presente in TIM, Open Fiber e anche, indirettamente, in IRIDEOS che è il polo italiano con sede a Milano e che oggi, grazie alla azienda ClioCom approda in Puglia per la gara Rupar Puglia SPC indetta da InnovaPuglia.

ClioCom e IRIDEOS, aggiudicandosi il primo posto nella gara Rupar SPC di Innovapuglia, daranno una svolta allo scenario delle infrastrutture esistenti dedicate alla PAL (Pubblica Amministrazione Locale), uno degli obiettivi del PNRR. In realtà, il potenziamento va ad aggiungersi alla già consolidata presenza di ClioCom, con sede a Lecce, che detiene una quota di mercato regionale rilevante nell’ambito dell’utenza PAL da oltre venti anni.