Sport e Alimentazione, webinar del Master in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata dell’Unitelma Sapienza di Roma. Si terrà il 19 marzo p.v. dalle ore 14:00 alle ore 15:00, tenuto dal prof Rolando Bolognino e dal dott. Francesco Bellante, fruibile gratuitamente dal sito del Master https://www.masteralimentazione.eu/webinar previa registrazione.

Il project work analizza, attraverso le più recenti ricerche scientifiche, le linee guida per un atleta che pratica sport sia a livello agonistico che a livello amatoriale. Partendo dal principio che non esiste un’unica dieta adatta a tutti e per tutti gli sport; ogni individuo/atleta è a sé e deve essere trattato in base alle proprie esigenze fisiche e sportive.



ROLANDO ALESSIO BOLOGNINO

Docente universitario a contratto, ricercatore e biologo nutrizionista in campo oncologico e di prevenzione, esperto in alimentazione sportiva. Istruttore di protocolli Mindfulness per la riduzione dello stress (MBSR), anche per i disturbi alimentari (MB-EAT) e la patologia oncologica (MBCT-ca). Partecipa al progetto di ricerca "Mindfulness e Nutrizione nel tumore al seno" presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Autore di contenuti scientifici settimanali per Gazzetta dello Sport e del libro "Nutrire la salute con la dieta mediterranea", EPC editore.

Esperto scientifico per trasmissioni televisive Rai, La7, Rete4, Sky.

Relatore e Moderatore a convegni nazionali e internazionali su temi di: Nutrizione in prevenzione oncologica; Nutrizione dello sportivo amatoriale e professionista; Nutrizione e Lifestyle; Nutrizione e Mindfulness.



FRANCESCO BELLANTE

Laurea triennale in Scienze Biologiche e Laurea Magistrale con lode in Ecologia presso l'Università degli Studi di Parma

Responsabile di laboratorio presso studio chimico a Pescara

Il Master in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata di Unitelma Sapienza, edito da ClioEdu, Direzione Scientifica: Prof. Eugenio Del Toma

