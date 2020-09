L’evento celebrativo sarà organizzato a metà settembre

Il Comune di Lecce aderisce all’iniziativa promossa da Regione Puglia e Anci Smart graduation day, finalizzata a conferire un premio simbolico agli studenti che si sono laureati durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid – 19.

I neolaureati, alla triennale o alla magistrale, che hanno conseguito il titolo nelle sessioni da marzo a luglio 2020 possono aderire all’iniziativa compilando il form online al seguente link:

https://forms.gle/U4vhbgHUDaWtSUEs7

disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Lecce www.comune.lecce.it

Il premio simbolico, offerto dalla Regione Puglia e che sarà recapitato nei singoli Comuni aderenti, è un albero con targhetta personalizzata con il nome del laureato/a da piantumare successivamente a cura del Comune ed una pergamena nominativa. Il simbolo sta a significare l'auspicio che i laureati pugliesi (ovunque si siano laureati) possano piantare radici forti in Puglia e continuare a crescere nei nostri Comuni.

L’evento celebrativo sarà organizzato a metà settembre (la data sarà comunicata più avanti) con l’assegnazione simbolica degli alberi e dell’attestato ai neolaureati.

"Sarà un momento importante, simbolico, in questo difficile 2020 che ci ha visti stringerci ad ogni occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a un destino comune – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo – i ragazzi che hanno completato il loro percorso di studi nei mesi del lockdown potranno conservare, oltre ai tanti personali, il ricordo collettivo di una cerimonia con la quale le istituzioni hanno voluto riconoscere il valore del loro sforzo, teso anche in condizioni più difficili del normale a immaginare e costruire un futuro migliore per sé e per la città".