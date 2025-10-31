Pd primo partito, partecipazione flop

L’europarlamente ed ex sindaco di Bari, quando tutte le 4.032 sezioni sono state scrutinate, ha raccolto il 63,97% dei consensi. Il principale avversario, il candidato di centrodestra Luigi Lobuono, si è fermato al 35,13%. I Dem sono la prima lista, con il 25,91% dei voti

Antonio Decaro è stato eletto nuovo presidente della Regione Puglia. Europarlamentare e già sindaco di Bari, quando tutte le 4.032 sezioni sono state scrutinate e i dati sono definitivi, ha ottenuto il 63,97% dei voti. "È un risultato elettorale straordinario. Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perché devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato", ha detto il nuovo governatore. L’affluenza alle urne è stata del 41,8%, in drastico calo rispetto al 2020 quando era stata del 56,43%. Il 23 e 24 novembre