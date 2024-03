Nessuna azienda del settore sarà dunque "Main Sponsor"

Parte da Andria un ambizioso progetto di condivisione sul

prodotto principe dell’economia locale: l’Olio Extravergine di

Oliva. E’un progetto che narra di Qualità e di Passione per la

propria Terra. Ben venti prestigiose aziende cittadine radicate

sul territorio, tra cui due importanti cooperative, presenteranno

alla prossima edizione di Qoco un marchio unico promozionale

ed una bottiglia di Olio Evo di Andria ad etichetta unica,

rigorosamente ottenuto da olive della varietà Coratina. Un’idea

alla quale si stava lavorando faticosamente da decenni,

materializzatasi poi, quasi spontaneamente, in questa

occasione. Le Aziende aderenti a questa, per il momento

atipica, associazione temporanea di impresa, rappresentano già

l'eccellenza della produzione olearia locale e l’auspicio è che

presto numerose altre possano aggregarsi al Progetto.

Nessuna azienda del settore sarà dunque "Main Sponsor"

individuale della XVI edizione di "Qoco/Un Filo di Olio nel

Piatto", ma il raggruppamento di imprese sosterrà

unitariamente la kermesse con un logo comune e con bottiglie

di Olio Evo a marchio Olio Extravergine di Oliva dI Andria

/Qoco ‘24". Ovviamente si tratta, per il momento, di una

semplice bottiglia promozionale, ovvero di un campione

gratuito non destinato alla vendita.

Così, a circa 25 anni dalla prima edizione (1999) si corona un

obiettivo rimasto sempre sulla carta e nel cassetto polveroso

delle buone intenzioni. Tutto questo grazie da una parte

all’esperienza dei produttori più accorsati e dall’altra

all’entusiasmo di una nuova generazione di giovani imprenditori

del comparto, che hanno inteso recepire i ripetuti input della

civica amministrazione.

"Oggi, come non mai – si legge in una nota del Comitato

promotore - abbiamo l'occasione di promuovere nella

condivisione il nostro lavoro ed il nostro prodotto. Un prodotto

di eccellenza frutto di un territorio che da solo garantisce una

produzione pari se non superiore a quella dell’intera Toscana!

Ci piace allora, in questa felice circostanza, sollecitare la

consapevolezza dell’intera comunità locale circa il valore

antropologico, sociale e soprattutto economico del nostro "oro

verde" e far sì che tutto il tessuto cittadino ne sia partecipe.

L'OLIO EVO è un patrimonio inestimabile della nostra Terra ed

ha un valore che merita di essere unanimemente riconosciuto

sui mercati nazionali ed esteri. Perché il nostro Olio è mani,

terra, storia, fatica, passione, salute e territorio. Subito dopo

Qoco ’24 – conclude la nota - i produttori del mondo olivicolo

ed oleario andriese coinvolti in questo Progetto

formalizzeranno l’accordo di coesione con la nascita di un

Organismo unitario che possa fungere da autentico volano per

l’intero settore merceologico".

"Si tratta di un’iniziativa dal valore non solo simbolico, ma

sostanziale – sottolinea la sindaca di Andria, Giovanna Bruno.

E’ la prova provata che i nostri olivicoltori hanno inteso

l’importanza di fare finalmente rete e di convogliare le proprie

energie su un progetto, un marchio ed un prodotto fortemente

condiviso ed identitario. Raccogliendo così una mia precisa

raccomandazione di inizio mandato per la creazione di un

sodalizio unitario. Ora la Civica Amministrazione resterà

naturalmente al fianco di questo pool di Aziende e non farà

mancare il suo pieno sostegno all’iter per la creazione di un

soggetto giuridico coeso e capace di affrontare le grandi e

difficili sfide dei mercati".

"Ho colto con soddisfazione, e con un senso di piacevole

sorpresa – ricorda l’assessore alle Radici, Cesare Troia – la

determinazione di venti aziende eccellenti del nostro territorio

di rinunciare a vacui personalismi ed individualismi in favore di

una rete comune che ruota attorno alla vasta produzione locale

di Olio Evo. Sono pertanto orgoglioso di aver sollecitato,

accarezzato e sostenuto questa iniziativa che definirei "storica e

rivoluzionaria" per il nostro tradizionale contesto economico

produttivo. Con un auspicio: che questo raggruppamento di

aziende, nato per la circostanza specifica di Qoco ’24, possa

raccogliere ulteriori adesioni e consensi, onde avviare un

percorso di crescita condivisa dell’intero comparto olivicolo

locale. Che è poi il settore trainante dell’economia della nostra

città".