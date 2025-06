Il 12 giugno regruiting day turismo nei centri per l'impiego

Arriva il Recruiting day - Last call for summer: ultima chiamata per l’estate a Lecce e provincia. Selezioni previste giovedì 12 giugno, dalle 14:30 alle 16:30. Tutti i Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce apriranno in contemporanea le porte a chi è in cerca di un lavoro stagionale nel turismo, con opportunità di incontri diretti tra candidati e aziende.

320 POSIZIONI APERTE E 45 AZIENDE COINVOLTE. Con 45 aziende partecipanti e 320 posizioni aperte, il "Recruiting Day – Last Call for Summer", organizzato da ARPAL Puglia, rappresenta un’occasione concreta per entrare nel mondo del lavoro prima dell’inizio dell’estate. Hotel, villaggi, ristoranti, masserie e realtà turistiche del territorio sono alla ricerca di personale da assumere con urgenza per la stagione estiva. I colloqui si svolgeranno in presenza, direttamente nelle sedi dei Centri per l’Impiego coinvolti.

I PROFILI RICERCATI. Tra le figure ricercate ci sono receptionist, camerieri, cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, barman, baristi, addetti alle pulizie, manutentori, lavapiatti, facchini, cassieri, salumieri, social media manager, animatori e operatori dei servizi ricreativi. Il calendario completo delle aziende partecipanti, le figure professionali ricercate e tutti i dettagli delle offerte sono disponibili nella sezione dedicata del report relativa al Recruiting Day "Last Call for Summer".

COLLOQUI IN PRESENZA E ONLINE: COME CANDIDARSI

Per partecipare, si consiglia di consultare le offerte su lavoroperte.regione.puglia.it, candidarsi online oppure presentarsi direttamente al colloquio con un curriculum vitae aggiornato.

Per chi vive fuori dalla Puglia, grazie alla strategia regionale #mareAsinistra, è possibile sostenere i colloqui da remoto.

Per prenotare un colloquio online, è necessario compilare il modulo disponibile al link: https://forms.gle/kqf6xmc63pafrsSJ6 .

I DATI DEL 19^ REPORT

Il 19^ Report settimanale di ARPAL Puglia restituisce l’immagine di un mercato del lavoro dinamico e in fermento nell’Ambito di Lecce con 1238 posizioni aperte distribuite in 358 annunci. Le offerte abbracciano un’ampia varietà di comparti produttivi, con una forte concentrazione nel settore del turismo che da solo raccoglie ben 587 posizioni, un numero in crescita grazie all’inserimento delle nuove opportunità legate al Recruiting Day "Last Call for Summer". Seguono il settore delle costruzioni, in forte crescita, con 153 offerte, e quello delle pulizie con 149 posizioni attive. Il commercio attesta 103 opportunità, mentre sanità e servizi alla persona propongono 63 inserimenti lavorativi. Le telecomunicazioni e il settore dei trasporti e riparazione veicoli contano entrambi 40 posti. Il comparto Tessile, Abbigliamento e Calzature (TAC) registra 34 posizioni, mentre quello agroalimentare 17. Più contenuta ma comunque significativa l’offerta nel settore bellezza e benessere che mette a disposizione dodici opportunità. Chiudono la lista i comparti amministrativo-informatico (cinque), metalmeccanico (quattro), spettacolo-organizzazione eventi e pedagogico entrambi con sette posizioni attive. A completare il panorama occupazionale vi sono 16 posizioni riservate agli iscritti alle categorie protette secondo la legge 68/99 e altre 13 destinate a persone con disabilità. Il report segnala inoltre sei tirocini formativi attivi e una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES, che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, dal quale ci si può candidare direttamente tramite Spid. Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook "Centri Impiego Lecce e Provincia", il portale Sintesi Lecce e i profili Google di ogni centro per l'impiego. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.