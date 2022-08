Dal 29 al 31 agosto l'evento pugliese dedicato alla terra e all'ambiente

Necessaria. Dissidente. Di lotta e poesia. Torna la Notte Verde di Castiglione d’Otranto e, dopo

due anni di format necessariamente rivisitato per via della pandemia, questa undicesima edizione

ritrova lo stile e il luogo originari, quelli della più grande festa pugliese legata ai temi rurali e

ambientali. Nel centro storico della frazione di Andrano (Lecce), lunedì 29 e martedì 30 agosto si

terranno i "Preludi", puntellati da incontri, approfondimenti, concerti, laboratori e spettacoli. Si

chiude mercoledì 31 agosto – data fissa ormai dal 2012 – con l’intero paese allestito con strade

tematiche e animato da dialoghi, musica, mercatini, mostre, presidi del cibo. Durante tutte e tre le

giornate sono previste anche attività e spettacoli gratuiti dedicati ai più piccoli, una festa nella festa

chiamata "La Notte Verde delle bambine e dei bambini". Attese, come ogni anno, migliaia di

persone (qui il programma completo).

La tre giorni, quest’anno, è dedicata a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita: a lui, già

dagli anni ’60, si deve il più lucido sguardo critico sulla "fine di un mondo", l’Italia contadina

spazzata via dalla Storia e da quel processo di industrializzazione selvaggia manovrato, secondo

l’intellettuale, da una sacca di potere occulta che interessa(va) dirigenti d’azienda, organizzazioni

criminali, gruppi terroristici e parti deviate dell’apparato statale, spalleggiata da una classe

dirigente senza scrupoli e inchinata alla logica del profitto. Pasolini è stato anche tra i primi a

denunciare il disastro ambientale e paesaggistico in corso, eredità consegnata dal nuovo modello

produttivo.A lui sono dedicati la lectio magistralis di apertura del prof. Eugenio Imbriani, letture

teatralizzate e interventi artistici.

La Notte Verde, considerata una sorta di "capodanno contadino" del Salento, è a cura di Casa delle

Agriculture Tullia e Gino Odv e Casa delle Agriculture coop. agricola, con il patrocinio del

Comune di Andrano e con la collaborazione di Parco regionale costa Otranto-S. M. Leuca-Bosco

di Tricase, Gus-Gruppo Umana Solidarietà, Cooperativa Girolomoni, COSPE Onlus, Riabitare

l’Italia, Messapia Style, Ecoversities Alliance e tante altre realtà sociali e istituzionali. Rientra nei

progetti "È fatto giorno", vincitore del bando "Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle

mafie" della Regione Puglia, e "Confederacyof Villages", Creative Europe Culture, che unisce

Castiglione a realtà artistiche di Armenia, Inghilterra, Spagna e Svezia, presenti con loro delegati.

Questa nuova edizione si caratterizza per un maggior respiro internazionale, grazie ad ospiti che

giungono da varie parti del mondo, e affronta temi di interesse transnazionale: il grano usato

come arma geopolitica nella guerra in Ucraina, l’accaparramento delle terre come chiave per il

potere, la schiavitù del cibo imposta dalle multinazionali, l’esistenza di un movimento ecologista

mondiale emerso durante la COP26 di Glasgow (saranno presenti a Castiglione diverse realtà

internazionali che si sono date appuntamento per la "Convocatoria ecologista Taranto"). Poi i temi

di massima urgenza per il Salento: la riforestazione del territorio, affrontata in chiave tecnica

durante i "Parlamenti rurali" dei preludi, e lo spopolamento dei paesi, problema che continua a

restare irrisolto a fronte della narrazione edulcorata sui "borghi".

"La Notte Verde – spiegano gli attivisti di Casa delle Agriculture – sgorga da una visione: far

emergere il piccolo, il bello, il giusto che continua a resistere in questo territorio sempre più

piegato a logiche di potere e ad economie che abusano della terra e delle comunità. Farlo

emergere e dargli luce, metterlo in connessione, renderlo fruibile a tutti. Perché un altro mondo

esiste, un altro Salento esiste e tutti – nessuno escluso – devono prendere coscienza di ciò che

accade qui e altrove e comprendere la fatica e la bellezza necessari per costruire percorsi nuovi,

inediti, di resistenza". La presidenza onoraria di questa edizione è stata riconosciuta agli anziani

dell’Auser Ponte Andrano-Castiglione, straordinari attivatori di comunità durante tutto l’anno.

UN’ECOFESTA INCLUSIVA E ACCESSIBILE

Nata nel 2012 come alternativa al proliferare di "notti bianche", che lasciavano dietro di sé solo

tappeti di rifiuti e nessun messaggio, la Notte Verde continua ad essere un evento a marchio

Ecofesta e a basso impatto ambientale. Non solo, è anche festa inclusiva e accessibile, con servizi

e accorgimenti dedicati a persone con disabilità, a bambini, anziani, mamme e donne incinte. In

particolare, Casa delle Agriculture provvede all’abbattimento temporaneo delle barriere

architettoniche presenti in paese, promuove il decalogo "Notte Verde amica dell’autismo" (leggilo

qui!) e garantisce parcheggi riservati in prossimità dei luoghi dell’evento, servizi igienici dedicati,

stanza nursery e fasciatoio, mappe accessibili, menù per celiaci oltre che per vegani e vegetariani,

menù braille e per ipovedenti, servizio "zero coda" presso i ristoratori, noleggio gratuito sedia a

rotelle (per richiedere i servizi e prenotare i parcheggi: 348/5649772).

I PRELUDI: "PIANTIAMO BOSCHI", SPETTACOLI PER BAMBINI, EVENTI SERALI

I preludi cominciano al mattino con la Scuola dei beni comuni/New Village Common

Laboratories con le realtà internazionali del progetto Confederacy of Villages. Per promuovere la

fruizione lenta del territorio, sono organizzate escursioni in kayak a Marina di Andrano e

passeggiate di scoperta nel centro storico di Castiglione d’Otranto.

Ricco e variegato il programma per i bambini (qui i dettagli, info e prenotazioni: 329/4066530):

ai laboratori pomeridiani "Fuoco e fiamme!" sul problema degli incendi e "Api, miele,

biodiversità" con apicoltori, seguiranno gli appuntamenti, alle 19.30, nel giardino storico di

palazzo De Matteis: il 29 agosto, "Mio nonno e il mulo", spettacolo teatrale di Giuseppe

Semeraro su un bambino e il suo amato mulo spediti al fronte, adatto ad adulti e bambini; il 30

agosto, "Il principe infarinato", spettacolo di burattini di "Il piccolo teatro di pane", basato sul

tema dell’inclusione sociale e della ricchezza delle diversità. Dalle 21, sul sagrato della chiesa, si

potrà camminare su "Il grande ponte in Bambù", ponte di 12 metri costruito da "Progettare e

costruire sostenibile officina ing. Tarantino".

Lunedì e martedì, dalle 17.45 alle 20, è la volta dei Parlamenti rurali, quest’anno sotto forma di

sessioni gratuite di approfondimento e confronto sul tema "Piantiamo boschi", coordinate

scientificamente dal Parco Otranto-Leuca per fornire ai cittadini strumenti e informazioni per creare

ex novo un bosco e mantenerlo, anche tenendo conto del clima sempre più siccitosoe della

sostenibilità economica futura, costruendo un argine ad incendi e desertificazione ma anche

all’utilizzo di crediti carbonio per riforestare (clicca qui per info e iscrizioni: 348/5649772). Il 29

agosto, sono previsti gli interventi di Fabio Ippolito, DISTEBA-Università del Salento, su

"Esperienze di rinaturalizzazione nel Salento"; di Antonio Longo, consulente Arif, su "Dai vivai

forestali alla terra, le specie per gli imboschimenti"; Gabriele Stasi, fondatore di "Stasì", e Alberto

Fachechi, responsabile del progetto "Le officinali del Salento", su "Nuove filiere economiche

alimentari ed erboristiche dall’agroforestazione". Il 30 agosto, Leonardo Beccarisi, ecologo

vegetale, affronta il tema "La gestione del patrimonio forestale antico e recente"; Giuseppe

Colangelo, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", "Ragioni e prospettive per la gestione del

verde in ambito urbano"; Cosimo Rolli, Le Fattizze (Nardò), e Ezio Del Gottardo, coordinatore

scientifico di AgriBimbi, parleranno delle nuove filiere economiche multifunzionali dai boschi.

Dalle 20.30, Piazza della Libertà ospita gli eventi serali.

La serata del 29 agosto si apre con "Pasolini alla fine del viaggio: la riflessione sul

volgar’eloquio",lectio magistralis di Eugenio Imbriani, docente di Antropologia culturale

Università del Salento. Segue "Grano: arma di guerra, strumento di pace", dialogo con Angelo

Belliggiano, docente di Economia e gestione delle imprese alimentari Università del Molise;

Giorgio Menchini, presidente COSPE Onlus; Giovanni Girolomoni, pres. cooperativa Girolomoni

(Marche). Modera Luana Prontera, giornalista. In chiusura, Desert Song- Paesaggi sonori

mediorientali, concerto live di Almoraima.

Il 30 agosto, alle 20.30, un altro omaggio a Pasolini con "Petrolio", lettura teatralizzata a cura di

Lorenzo Bertolino. Poi, "Le mani sulla terra: l’anatomia del potere", con il prologo di Ayreen

Anastas e René Gabri, artisti e fondatori di 16 Beaver (Palestina/Armenia), e il dialogo con Agit

Ozdemir, attivista del "Mesopotamian Ecology Movement" (Kurdistan turco), Yara Dowani, co-

fondatrice di Om Sleiman Farm in Bil’in (Palestina); Chiara Idrusa Scrimieri, portavoce di

"Salviamo gli ulivi del Salento". Alle 22, Lontano, concerto live di Massimo Donno, che presenta

il suo ultimo disco.

OLTRE LA NOTTE- MOSTRE, FILM, LABORATORI ARTISTICI

Come ogni anno, la Notte Verde si fa grembo delle espressioni artistiche più variegate che

restituiscono la necessità dei messaggi della manifestazione (leggi i dettagli).

Il 29 e 30 agosto, l’artista russo Nikolay Oleynikov (Chto Delat School of Engaged art) terrà il

laboratorio ‘P P x P- Piatti Pronti per Pasolini’, collage d’immagini e parole su piatti dismessi: le

opere realizzate con i partecipanti al workshop saranno messe all’asta il 31 agosto per raccogliere

fondi per la campagna Pasti Solidali. Dello stesso artista è anche il ritratto di Pasolini su tessuto,

realizzato insieme a Imma Longo.

Diverse le mostre da poter visitare, alcune già da lunedì: "Patriarchi della biodiversità", mostra

fotografica tratta dai libri "Registro regionale risorse genetiche autoctone", "Biopatriarchi di

Puglia" e "Atlante dei prodotti agroalimentari pugliesi"; "Biodiversità e paesaggi accessibili" con i

leggii che raccontano, in braille e in bassorilievo, flora e fauna del Parco regionale costa Otranto-

Leuca; "Plurale Mediterraneo-Mare bianco di mezzo", mappe del Mediterraneo reinterpretate in

maniera del tutto svincolata dalla visione eurocentrica, a cura di Federica Ferri, Gus-Gruppo Umana

Solidarietà; "Dietro le porte di Lecce. Viaggio tra le comunità religiose della città", reportage

fotografico di Andrea Gabellone su cinque diverse comunità religiose presenti a Lecce; "Sponte

Plantis", progetto fotografico di Rocco Casaluci sulla flora spontanea ai bordi delle strade rurali;

"La Madonna dei cereali", dipinto su tavola con tecnica bizantina del pittore Mimmo Camassa;

"Senza tempo", esposizione di giochi, strumenti musicali e arnesi sottratti al passato e riprodotti a

mano con sapienza da Giacomo Panico; "Difese Naturali", presso il Mulino di Comunità in tutte e

tre le serate, film di Nico Angiuli, 2022 (durata 28’51’) su un "attentato agricolo" realizzato da un

gruppo di preadolescenti per proteggere e ricostruire il paesaggio messo in pericolo (è stato

finanziato dalla SIAE-Bando PerChiCrea, prodotto dall’I.C. Moro-Falcone di Adelfia e realizzato

con l’APS Tipica Adelfia FermataKm11).