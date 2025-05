martedì 13 maggio 2025

Con il Giro-E arrivano a Ostuni anche gli Stakeholder Forum di ANCI: martedì 13 maggio alle 12.30 si parla di giovani, mobilità sostenibile e cittadinanza attiva



L’iniziativa, finanziata nell’ambito del più ampio programma di supporto dei Comuni italiani a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili, è organizzata in collaborazione con ANCI Puglia e il Comune di Ostuni. Per info e iscrizioni https://form.jotform.com/251253493046354

Il primo di sei Stakeholder Forum ANCI previsti al Giro-E avrà luogo nella tappa di Ostuni e sarà un’occasione di confronto e incontro tra tutti i protagonisti della mobilità sostenibile e della bike economy come opportunità per lo sviluppo delle comunità locali e di protagonismo giovanile.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione fra l’ANCI nazionale, il Comitato tecnico scientifico "Pedalare per viaggiare" di ANCI Puglia e l’Amministrazione comunale, avrà luogo martedì 13 maggio alle ore 12.30 nell’area hospitality denominata "Green fun village" allestita ad Ostuni, luogo di partenza della prima tappa della e-bike experience per non professionisti, il c.d. Giro E, che ogni anno si svolge sulle strade del Giro d’Italia e vede, tra le squadre partecipanti, anche un team ANCI composto da amministratori locali e giovani ambassador dei territori.

Il 13 maggio gli stakeholders pubblici e privati interessati a confrontarsi sul tema della bikeconomy come leva di sviluppo sostenibile per le comunità locali potrà partecipare al Talk "Giovani, mobilità sostenibile e percorsi di cittadinanza attiva". (Programma)

L’incontro rientra tra le iniziative che ANCI realizzerà al Giro d’Italia 2025 nell’ambito del più ampio programma di supporto e finanziamento dei Comuni italiani, a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

L’obiettivo degli Stakeholder Forum ANCI al Giro-E è quello di rafforzare il protagonismo dei giovani in occasione di grandi eventi sportivi e nella valorizzazione delle risorse e delle eccellenze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche dei territori, viste come driver di sviluppo locale sostenibile, attraverso il filo conduttore dello Sport e dei suoi valori.