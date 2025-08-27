Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.


La data delle elezioni regionali in Puglia non è ancora definita

Data: 01/09/2025 - Ora: 11:17
Categoria: Politica

Ma molto probabilmente cadrà a metà novembre

La data delle elezioni in Puglia non è stata ancora definita, ma dovrebbe cadere a metà novembre. Michele Emiliano (Pd), dopo due mandati, non potrà ricandidarsi. Il nome più probabile per il centrosinistra è Antonio Decaro (Pd), ex sindaco di Bari e oggi europarlamentare. Nel centrodestra non c’è ancora un candidato ufficiale: tra i possibili nomi circola quello di Francesco Paolo Sisto (FI), viceministro della Giustizia. Forza Italia ha proposto diversi nomi, tra cui il deputato Mauro D'Attis.

