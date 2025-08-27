Ma molto probabilmente cadrà a metà novembre

La data delle elezioni in Puglia non è stata ancora definita, ma dovrebbe cadere a metà novembre. Michele Emiliano (Pd), dopo due mandati, non potrà ricandidarsi. Il nome più probabile per il centrosinistra è Antonio Decaro (Pd), ex sindaco di Bari e oggi europarlamentare. Nel centrodestra non c’è ancora un candidato ufficiale: tra i possibili nomi circola quello di Francesco Paolo Sisto (FI), viceministro della Giustizia. Forza Italia ha proposto diversi nomi, tra cui il deputato Mauro D'Attis.