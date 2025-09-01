Vendola ancora non ha rinunciato

La richiesta di Antonio Decaro, cioè quella di non voler in lista nè Emiliano nè Vendola ha il suo primo ok. L’attuale presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto un passo indietro e non si candiderà come consigliere regionale. Per la candidatura alla presidenza di Antonio Decaro è un passo avanti, non quello decisivo. Infatti l’europarlamentare ha chiesto che, oltre ad Emiliano, non si candidi al consiglio neanche l’altro ex presidente, Nichi Vendola. La situazione, in questo caso, è meno scontata nei suoi esiti. Infatti è una decisione riguardante Avs, un partito diverso dal Pd al quale fa capo Decaro. Nelle prossime ore si comprenderanno sviluppi, verosimilmente decisivi, sulla candidatura del centrosinistra (e di quale centrosinistra) alla presidenza della Regione Puglia.

Elly Schlein ha ringraziato Michele Emiliano per la sua disponibilità a non candidarsi e ha ribadito che l’attuale governatore pugliese, con dieci anni di presidenza, darà il suo contributo importante per la costruzione del futuro della Puglia.

"A Michele Emiliano, - ha detto Decaro - passo di lato. Lui resta per me un protagonista assoluto della storia nuova che si è aperta vent’anni fa, a partire da Bari e poi in tutta la Puglia. La sua esperienza e la sua collaborazione – ha continuato – saranno preziose per immaginare insieme il futuro di questa terra". Poi il passaggio su Vendola: "Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da Nichi Vendola e da AVS, che considero alleati fondamentali per il governo della Regione, in modo da avviare la campagna elettorale e di tornare finalmente a parlare dei temi che interessano i pugliesi". Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato: "Non c’entra niente la generosità, c’entra l’autonomia dei partiti, c’entra il primato della politica. Io sono il presidente di Sinistra Italiana – ha detto Nichi Vendola dalla festa dell’Unità di Reggio Emilia – che è un altro partito e rispondo alla mia comunità politica. E quindi se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione". Insomma, al momento nessun passo indietro.