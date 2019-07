A SERRANO IL 28 luglio 2019



A Serrano il 28 luglio 2019 riceverà il premio Giancarlo Pontiggia.

Come ogni anno torna, per la 24^ volta, l’importante manifestazione culturale più attesa non solo dal Salento, organizzata dall'Amministrazione di Carpignano Salento e diretta da Peppino Conte.

Il 28 luglio prossimo, alle ore 21,00, il "Popolo della Poesia" è chiamato a raccolta nella splendida piazza Lubelli in Serrano per incontrare il poeta Giancarlo Pontiggia e ascoltare i suoi versi e il conduttore televisivo, attore e scrittore Gianni Ippoliti al quale sarà assegnato il premio "Salento d’Amare" .

Ad entrambe andrà il premio consistente in una grande quantità di OLIO extravergine di olive, prodotto e donato dalla locale Cooperativa SAN GIORGIO di Carpignano: a Pontiggia in cambio delle poesie che regalerà al "Popolo della Poesia"; a Ippoliti per l’amore che nutre per il Salento, al quale è affettivamente legato per diversi importanti motivi.

Le poesie di Pontiggia saranno raccolte e pubblicate – come ogni anno – nel prezioso quaderno stampato da MANNI editori, in 999 copie numerate e fuori commercio e distribuite gratuitamente la sera della manifestazione, esclusivamente ai presenti. Titolo del quaderno RAMI; SELVE; NOMI D’AMORE, curato da Massimo Melillo, con un intervento di Antonio ERRICO

Il poeta sarà presentata dal critico letterario e scrittore Stefano VERDINO (università di Genova).

Il premio MILLENNIUM, a cura del Comune di CURSI, sarà assegnato a Maria Assunta Russo di Farmacia Letteraria di Martano, per l’impegno a promuovere muovere la cultura letteraria e specificatamente poetica, attraverso incontri, dibattiti, presentazioni di testi e di autori.

Gli interventi musicali sono a cura del valente musicista salentino M^ Prof. Vincenzo Tommasi. Parteciperà Francesco Piccolo, con alcuni giovani attori della sua scuola del Teatro La Busacca, che leggeranno alcuni testi insieme a Pontiggia.

A condurre la serata sarà Stefania Della Tomasa.

La manifestazione è patrocinata anche da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, comune di Cursi, Unione dei Comuni della Grecia Salentina e da alcuni sponsor privati.