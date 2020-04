Una proposta di Piano di sviluppo della destinazione turistica "Grecìa Salentina"

Gli allievi del master in Tourism e travel evolution di Aforisma School of Management presenteranno lunedì 27 aprile, alle 10, in streaming, la propria proposta di Piano di sviluppo della destinazione turistica "Grecìa Salentina".

Un lavoro di valorizzazione e innovazione del territorio, che guarda al turismo di prossimità, sostenibile e in grado di innescare nuovi processi propulsivi per la ripresa di un settore fortemente provato dalla attuale crisi pandemica.

Il progetto "Scambierete" è un progetto che parte dal territorio, per l'attivazione di scambi e reti, ma soprattutto una proposta di valore ad opera di una nuova generazione di professionisti del settore turistico, pronta al proprio ingresso nel mondo del lavoro.

Questo il programma. Alle 10, saranno presentati gli obiettivi didattici del project work da parte di Antonella Ricciardelli, coordinatrice della didattica.



Seguiranno gli interventi da parte di Loredana Capone, assessore regionale al Turismo; Sebastiano Leo, assessore regionale alla Formazione e Bianca Bronzino, di Puglia Promozione.

Poi la presentazione del project work da parte degli allievi Anna Pia Elia, Antonio Manco, Carola Poleti, Silvia Saracino, Monica Sciannamblo.

La relativa valutazione è affidata a Roberto Casaluci, presidente della Grecìa salentina. Dopo la consegna degli attestati virtuali, le conclusioni da parte di Elisabetta Salvati, presidente di Aforisma School of Management.

Per collegarsi allo streaming, basta cliccare il seguente link: https://meet.google.com/fse-avgg-juz