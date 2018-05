Ampliati i collegamenti con Lecce e il Salento per l’estate

FlixBus punta sul Salento per l’estate 2018: la società degli autobus verdi annuncia oggi nuovi collegamenti con Lecce e Gallipoli e l’istituzione di due nuove fermate a Galatina e Galatone. Un potenziamento che mira a facilitare l’accesso dei turisti in arrivo dalle altre regioni e dall’estero e agevolare al contempo gli spostamenti dei Salentini in Italia e in Europa.

Una delle primissime città collegate in Puglia, Lecce rimane al centro dei progetti di FlixBus per la sua attrattività di meta culturale e la funzione di snodo per chi raggiunge il Salento dalle altre regioni. Alle connessioni con i grandi capoluoghi come Roma, Napoli e Bologna e centri più vicini come Potenza e Matera si aggiungeranno dal 24 maggio nuovi collegamenti con Toscana e Liguria: il Salento sarà così facilmente raggiungibile anche dai turisti in arrivo da Genova, Pisa, Livorno e varie altre città.

Gallipoli: ampliati per l’estate i collegamenti con la Perla dello Ionio

Sempre dal 24 maggio saranno potenziati i collegamenti con Gallipoli: la Perla dello Ionio, meta di grande richiamo per il turismo giovanile in Salento e già raggiungibile da Milano e Bologna, sarà collegata con varie altre città, tra cui Verona, Ancona, Perugia e Pescara, mentre il 14 giugno partiranno i primi collegamenti con Roma, Napoli, Salerno, Potenza e Matera.

Nuove fermate a Galatina e Galatone e linee internazionali: un investimento a 360^ sul territorio

In linea con l’importanza accordata al territorio, FlixBus ha inoltre istituito nuove fermate a Galatina e Galatone, che si aggiungono a quelle di Lecce, Gallipoli, Maglie e Otranto consolidando la presenza in provincia dell’operatore degli autobus verdi. Alla valorizzazione del Salento come meta turistica di prestigio internazionale concorrono i primi collegamenti con la Germania, che mettono in relazione senza cambi Lecce, Gallipoli, Galatina e Galatone con Monaco di Baviera, Norimberga e Hannover.

Tutti i collegamenti sono prenotabili online, via app e in agenzia, e sono operati in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che svolgono il servizio operativo mettendo a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete, del marketing, della comunicazione e del pricing. A bordo, Wi-Fi gratuito, prese elettriche, sedili reclinabili e toilette.