Prof. Paolo De Castro: "Al Mezzogiorno serve una filiera organizzata per trasformare le IG in vera ricchezza per chi produce: è qui che dobbiamo investire."

Dal 29 al 31 gennaio 2026, la Fiera del Levante di Bari ospiterà la seconda edizione di EVOLIO Expo. Il programma si arricchisce con nuovi spunti dedicati alla valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e al rafforzamento del ruolo dei consorzi di tutela.

Le Indicazioni Geografiche (IG) rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per la tutela dell’origine e della qualità dei prodotti, nonché per la valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico. Con 42 riconoscimenti DOP e 8 IGP dedicati all’olio d’oliva, l’Italia si distingue nel panorama europeo, pur avendo ancora un ampio potenziale inespresso: solo una parte limitata della produzione italiana è infatti attualmente certificata. Ed è proprio per mettere in luce i benefici che le Indicazioni Geografiche possono offrire all’intero settore, che la seconda edizione di EVOLIO Expo - in programma dal 29 al 31 gennaio 2026 presso la Fiera del Levante di Bari – dedicherà ampio spazio al loro ruolo strategico, coinvolgendo i principali consorzi di tutela regionali e promuovendo un confronto ad ampio spettro sul futuro delle filiere certificate.

Durante le tre giornate di EVOLIO Expo – organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante e con il sostegno del Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio – il tema delle Indicazioni Geografiche sarà affrontato attraverso talk, convegni e incontri istituzionali che vedranno la partecipazione di rappresentanti dei consorzi di tutela, esperti del settore e stakeholder della filiera, con l’obiettivo di rafforzare il sistema delle DOP e IGP e promuovere modelli organizzativi più efficaci.

Perché le Indicazioni Geografiche rappresentano un’opportunità per la filiera olivicola?

"Le Indicazioni Geografiche – spiega Paolo De Castro, Professore di economia agraria all’Università degli Studi di Bologna - sono uno strumento potente di valorizzazione e distinzione dell’agroalimentare italiano, in grado di legare in modo autentico il prodotto al territorio e alla sua identità culturale."

"Nel comparto olivicolo, nonostante la presenza di numerose DOP, solo una piccola parte della produzione viene certificata. Questo significa che esiste ancora un enorme potenziale inespresso: occorre rafforzare l’organizzazione commerciale e la capacità di filiera, affinché i produttori possano sfruttare appieno i benefici offerti dalle IG, sia in termini economici che di riconoscibilità sui mercati internazionali."

Secondo De Castro, la vera leva di attivazione di questo sistema è rappresentata dai consorzi: "Il nuovo regolamento europeo ha attribuito ai consorzi di tutela un ruolo centrale non solo nel controllo e nella promozione delle denominazioni, ma anche nello sviluppo di attività legate all’enoturismo e alla narrazione del prodotto. Tuttavia, il Mezzogiorno sconta ancora un ritardo organizzativo rispetto al Centro-Nord: qui è fondamentale investire in strumenti che favoriscano l’aggregazione, la governance condivisa e la presenza attiva dei consorzi sui mercati."

"In queste aree, iniziative come EVOLIO Expo – prosegue De Castro – svolgono un ruolo importante perché rappresentano vere e proprie vetrine, occasioni preziose per avvicinare i consumatori ai produttori. È fondamentale che questi appuntamenti coinvolgano buyer qualificati e contribuiscano a far conoscere i territori attraverso il prodotto, mettendo in luce anche gli aspetti culturali, paesaggistici e identitari legati alla storia locale. Solo così si può rafforzare quel legame tra qualità certificata, territorio e narrazione, che è la chiave per valorizzare le nostre produzioni sui mercati globali."

Quali strumenti concreti sono oggi disponibili per sostenere le DOP e IGP?

"L’Italia – così come altri Stati membri – sta attivando misure specifiche per accompagnare i consorzi di tutela nelle nuove funzioni che il regolamento europeo attribuisce loro" spiega De Castro. "Si parla di fondi per la promozione, sostegni diretti dal Ministero, strumenti di tracciabilità più avanzati e l’introduzione di un sigillo dello Stato per rafforzare la protezione legale delle denominazioni contro imitazioni ed evocazioni indebite. Tutto questo – aggiunge – serve a rendere le produzioni certificate più riconoscibili e più forti nel competere sui mercati globali, offrendo a chi aderisce al sistema IG un accesso più facile alle opportunità di sviluppo."

Accanto all’approfondimento sul sistema delle Indicazioni Geografiche, EVOLIO Expo 2026 si presenta con un programma più ampio che unisce innovazione, cultura e mercato. In particolare, durante le tre giornate verranno approfonditi tre macro-temi strategici per il settore e che caratterizzano il nostro Paese rendendolo unico: il valore salutistico dell’olio extravergine d’oliva, il suo legame con il paesaggio e l’identità dei territori e le potenzialità dell’oleoturismo come leva di crescita per le economie locali.

EVOLIO Expo rafforza ulteriormente la propria dimensione internazionale, grazie a un calendario strutturato di incontri B2B e business matching, che metterà in contatto i produttori italiani con delegazioni di buyer provenienti da Europa, Stati Uniti, Asia e Medio Oriente. L’obiettivo è creare nuove opportunità commerciali e consolidare il posizionamento competitivo dell’olio EVO certificato nei mercati globali. Un focus specifico sarà dedicato al coinvolgimento degli attori chiave del canale Ho.Re.Ca. e della GDO, sia italiani che internazionali, con l’obiettivo di creare connessioni concrete tra produttori e mercato.