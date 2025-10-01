Firmato presso la Regione Puglia, l’accordo che garantisce ai cittadini pugliesi la possibilità di vaccinarsi

La Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti hanno

sottoscritto l’accordo che consentirà, anche per la campagna vaccinale 2025/2026, la somministrazione dei vaccini

antinfluenzali nelle farmacie convenzionate.

L’intesa consentirà ai cittadini maggiorenni di ricevere, con oneri a carico della Regione Puglia, la vaccinazione contro

l’influenza stagionale in farmacia, che riguarderà in modo particolare gli over 60 non in condizione di fragilità, i

caregiver dei soggetti fragili, gli operatori sanitari e le altre categorie professionali cui la vaccinazione è

raccomandata (i.e. insegnanti, allevatori, etc..). Le somministrazioni saranno effettuate esclusivamente da farmacisti

abilitati i quali hanno seguito appositi percorsi formativi, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza e di registrazione

sul sistema informativo regionale.



La Regione Puglia ha riservato una dotazione iniziale di 20.000 dosi di vaccino, che saranno somministrate attraverso

le farmacie in tutto il territorio pugliese con la previsione, in caso di necessità, di ulteriore fornitura nel corso della

campagna di prevenzione vaccinale.

"Con questo accordo – dichiara Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità –

continuiamo a rendere sempre più concreta l’idea di una sanità vicina alle persone, diffusa e accessibile. La campagna

vaccinale contro l’influenza è un atto sanitario e una scelta di responsabilità collettiva che tutela in particolare i più

fragili, rafforzando la prevenzione come pilastro del nostro sistema. La collaborazione con le farmacie ci consente di

unire capillarità e competenza, mettendo la salute pubblica al centro di una visione moderna e inclusiva della sanità

pugliese".



"Il rinnovo dell’accordo – sottolinea Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Consulta Regionale degli Ordini

dei Farmacisti di Puglia– conferma il ruolo del farmacista e la funzione della Farmacia quale presidio polifunzionale

della sanità territoriale che, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, consolida la sua

funzione di sito vaccinale che, unitamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai Servizi di

Prevenzione, concorre ad aumentare la copertura vaccinale e a sensibilizzare la comunità sul valore della prevenzione".

"Le farmacie pugliesi – evidenzia Vito Novielli, presidente di Federfarma Puglia – sono pronte a fare la propria parte

anche in questa campagna. Grazie ad una distribuzione capillare, garantiscono un servizio comodo, sicuro e vicino alla

comunità, contribuendo a raggiungere una più ampia copertura vaccinale".

"Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere nel ruolo che le farmacie rivestono nel sistema sanitario – commenta

Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale- un ruolo che

unisce la professionalità alla vicinanza al cittadino, nell’ottica di una sanità di prossimità che renda sempre più

accessibile la prevenzione".



"Rinnoviamo il coinvolgimento della rete delle farmacie – dichiara Nehludoff Albano, dirigente della Regione Puglia

– anche per questo importante appuntamento con la prevenzione delle malattie stagionali come l’influenza che può

rappresentare un rischio soprattutto per le persone in condizione di fragilità o con malattie croniche. Le farmacie

svolgeranno un ruolo complementare a quello dei Medici e dei Pediatri di Famiglia oltre che dei Centri vaccinali delle

Aziende Sanitarie Locali per consentire di aumentare sempre di più l’adesione e la protezione di tutta la popolazione".