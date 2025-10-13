Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia prosegue il suo percorso

ARPAL PUGLIA ha lanciato "ARPALAUREA", un'iniziativa che mira a far incontrare laureati e laureandi, che vivono fuori o all'interno della regione, con il mondo imprenditoriale locale. L'obiettivo è supportare chi desidera rientrare o rimanere in Puglia, valorizzando idee e progetti innovativi per favorire la creazione di nuove opportunità lavorative. Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 9 novembre compilando un questionario online al seguente link: https://forms.gle/5hNDhR1T1NEHKThF6

I dieci talenti selezionati avranno l'opportunità, a dicembre, di partecipare a incontri mirati con esperti e imprenditori del Salento per esplorare la fattibilità delle loro proposte.

IL CAMPER DEL LAVORO, SPORTELLO MOBILE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia prosegue il suo percorso, toccando nuovamente i comuni delle province sud e nord dal 13 al 16 ottobre. Le tappe includono Gagliano del Capo, Patù, Presicce-Acquarica, Sternatia, Melpignano, Morciano di Leuca e Barbarano. L'iniziativa mira a portare i servizi dei Centri per l'Impiego direttamente sul territorio, rendendo le politiche attive del lavoro accessibili anche nelle aree più remote. Realizzato in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, il progetto offre un supporto concreto e personalizzato a cittadini e imprese. Tra i servizi disponibili: orientamento professionale, assistenza nella redazione e aggiornamento del CV, consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e informazioni utili per chi assume. Questa iniziativa si inserisce anche nell'ambito delle azioni volte a contrastare il caporalato, promuovendo legalità e inclusione.

I DATI DEL 36^ REPORT. Il 36^ Report settimanale di ARPAL Puglia disegna un mercato del lavoro in crescita per un totale di 234 offerte lavorative e 657 posizioni aperte. Il settore che si conferma con il maggior numero di opportunità lavorative è quello delle costruzioni con 149 posizioni aperte, di seguito si posizionano il settore della riparazione veicoli e trasporti con 112 posizioni e quello sanitario e dei servizi alla persona che ricerca 104 lavoratori. Subito dopo il comparto del turismo che offre 67 posti di lavoro. Troviamo poi il comparto pedagogico e dell'istruzione che ne propone 45, il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC) offre 42 posti, il settore amministrativo-informatico con 21 posizioni, e bellezza e benessere con 20 posizioni aperte. Seguono il settore metalmeccanico con 17 posizioni, il commercio con 16 opportunità e l'agroalimentare con 15 posizioni aperte. Chiudono la classifica con un numero inferiore di posizioni il comparto telecomunicazioni con dieci opportunità, il settore pulizie e multiservizi con quattro opportunità e, infine, a completare il panorama occupazionale ci sono ventuno posizioni riservate agli iscritti alle categorie protette art.18 e quattro posizioni riservate a persone con disabilità, secondo la legge 68/99. Il report segnala, inoltre, nove tirocini formativi attivi e una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, dal quale ci si può candidare direttamente tramite Spid. Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook "Centri Impiego Lecce e Provincia", il portale Sintesi Lecce e i profili Google di ogni centro per l'impiego. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.