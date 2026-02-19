Il progetto, che parte il 27 febbraio prossimo, coinvolgerà 300 ragazzi neopatentati e sarà realizzato in 10 Comuni dell’area metropolitana, con la partecipazione di 10 autoscuole aderenti a UNASCA.

Venerdì 20 febbraio, alle ore 10.30, nella Sala Giunta della Città Metropolitana di Bari, sarà presentata l’iniziativa "Guida Si-Cura", progetto dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e volto a promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza tra i giovani neopatentati sui principali fattori di rischio dell’incidentalità stradale.

L’iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Bari con il Servizio Polizia metropolitana, rientra nel progetto "Mobilità Sicura" finanziato dall’ANCI in collaborazione tra il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, e l’Unione Province d’Italia (UPI).

Interverranno: Vito Leccese, Sindaco metropolitano; Maria Centrone, Comandante della Polizia Metropolitana; Gaetano Servedio, Direttore Generale della Motorizzazione Civile; Michele Palumbo, Comandante della Polizia Locale di Bari; Domenico Maselli, Amministratore dell’Accademia Pedagogica della Circolazione Italia; Ilaria Tornesello, Referente dell'Associazione "Dico No alla Droga Puglia"; Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole UNASCA.

Il progetto, che parte il 27 febbraio prossimo, coinvolgerà 300 ragazzi neopatentati e sarà realizzato in 10 Comuni dell’area metropolitana, con la partecipazione di 10 autoscuole aderenti a UNASCA.

"Guida Si-Cura" propone un modello innovativo di formazione che affianca all’insegnamento tecnico-pratico un percorso di addestramento mentale e cognitivo, finalizzato a prevenire situazioni di pericolo attraverso una maggiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità.

Il progetto si articola in due momenti formativi: una fase teorica in aula, dedicata alla consapevolezza del rischio e all’analisi dei comportamenti di guida, e una fase pratica su piazzale attrezzato, per sperimentare in sicurezza situazioni critiche e comprendere concretamente i limiti del veicolo e delle capacità cognitive quando si è in stato di alterazione.