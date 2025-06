I turisti affollano anche a giugno le spiagge e le città pugliesi

Il mese di giugno sembra essere perfetto per godere del sole, del mare e del relax nel cuore del Gargano. A Pugnochiuso in Puglia, infatti, il tour operator organizza tre imperdibili viaggi a ridosso dell’estate. Si parte per 6 notti dal 15 giugno per immergersi nei colori della macchia mediterranea (599 euro).

O, ancora, dal 21 al 28 giugno per scoprire l’atmosfera paradisiaca di Pugnochiuso (749 euro). E per chi volesse godere al massimo di spiagge dorate e tramonti mozzafiato, Vamonos-Vacanze.it propone 7 notti, dal 28 giugno al 5 luglio, al prezzo di 799 euro (ora in promozione).

«L’85% degli intervistati ha già avuto modo di visitare la Puglia, eppure per il 35% di loro continua a rappresentare la meta dei sogni, tanto da considerarla una possibile scelta anche per le prossime vacanze» spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo. Ed è proprio in Puglia, nella splendida località di Pugnochiuso, che l’azienda ha uno dei suoi punti di forza: un resort immerso in un autentico paradiso naturale, l’ideale per chi desidera rilassarsi e vivere esperienze coinvolgenti insieme a nuovi compagni di viaggio.

«In questo angolo di paradiso ci si sveglia con il dolce canto degli uccelli, e di sera, con un po’ di fortuna, si possono persino avvistare dei curiosi mufloni che si aggirano tra i pini secolari. Durante il giorno, invece, ci si può godere il relax nella nostra spiaggia privata. Un’esclusiva baia che è perfetta per prendere il sole e stringere nuove amicizie all’ombra di un ombrellone. E per chi ama l’avventura, c’è la possibilità di raggiungere la suggestiva Grotta dell’Amore in canoa o pedalò, per poi tuffarsi nelle sue acque cristalline come in un’oasi nascosta» raccontano i responsabili di Vamonos-Vacanze.

«La vacanza sarà una montagna russa di emozioni. Momenti indimenticabili di relax e divertimento tra fotografie, risate e sapori autentici. Un vero e proprio diario di ricordi da sfogliare ogni giorno. Il nostro group leader vi accompagnerà alla scoperta dei trabucchi e delle tradizionali masserie, custodi di segreti e ricette tramandate di generazione in generazione» raccontano gli esperti di Vamonos-Vacanze.

Lo specializzato tour operator, infatti, organizza quotidianamente affascinanti escursioni verso meraviglie naturali incontaminate come le Isole Tremiti e le grotte marine, senza dimenticare le tappe nei borghi più suggestivi della Puglia, come Vieste con i suoi iconici trabucchi, Peschici con i suoi scenari spettacolari, e Monte Sant’Angelo, ricco di storia e spiritualità.

Terra di colori vivaci e immagini che restano impresse, la Puglia per il 54% degli intervistati da Vamonos-Vacanze evoca subito l’inconfondibile profumo del mare. Ma a rimanere impressi nella mente sono anche i paesaggi rurali dove spuntano trulli e masserie (39%). E qual è la città più affascinante della regione? Dando la possibilità di esprimere più preferenze, l’indagine di Vamonos Vacanze incorona Lecce, seguita da Alberobello e Gallipoli. Nella classifica delle località più apprezzate non mancano i nomi di Ostuni, Vieste, Santa Maria di Leuca, Otranto, Castel del Monte e Peschici.

Tra i volti simbolo della Puglia, per molti spiccano due icone pop italiane: l’attore Lino Banfi, classe 1936 e originario di Andria, e Checco Zalone, comico e musicista di Capurso. Immancabile, nei ricordi di tanti, anche il grande cantautore Domenico Modugno, originario di Polignano a Mare.

Tra i ricordi più vividi dei viaggiatori c’è anche la Puglia raccontata dal grande schermo, quello cinematografico: dai paesaggi intensi di "Io non ho paura" di Gabriele Salvatores, a "La Terra" di Sergio Rubini, passando per "Mio fratello è figlio unico" di Daniele Luchetti, "Cado dalle nubi" di Gennaro Nunziante, "La vedova del trullo" di Franco Bottari, "Io che amo sole te" di Luca Bianchini. E gli amanti del piccolo schermo ricordano anche la serie televisiva de "Le indagini di Lolita Lobosco".

Quando si parla di eventi imperdibili, il più amato resta La Notte della Taranta (in programma il 26 agosto), che supera in popolarità anche appuntamenti storici come il Carnevale di Putignano, la Festa di San Nicola e la Fiera del Levante. Queste e altre curiosità emergono dalle risposte degli utenti della community di Vamonos-Vacanze, che hanno partecipato al sondaggio.

I viaggiatori di Vamonos Vacanze, turisticamente parlando, mettono al primo posto tra le attrazioni da non perdere i famosi trulli di Alberobello (patrimonio mondiale dell’UNESCO), seguiti dalle spettacolari Grotte di Castellana, dal maestoso Duomo di Lecce e dall’imponente Castel del Monte (anch’esso patrimonio UNESCO). Quest’ultimo fu voluto da Federico II di Svevia nel XIII secolo e sorge sull’altopiano delle Murge occidentali, regalando un’imponente testimonianza storica immersa nella natura pugliese.

«E non dimentichiamoci dei sapori. Tra i preferiti ci sono l’olio extravergine d’oliva, le orecchiette con le cime di rapa e gli immancabili taralli» concludono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it. Ma l’intera tradizione gastronomica pugliese riceve un meritato apprezzamento: le orecchiette e il pane di Altamura sono tra i prodotti simbolo dell’eccellenza culinaria italiana, da gustare accompagnate da un buon bicchiere di Primitivo o di Negroamaro. E per finire in dolcezza: mandorle, carteddate e struffoli pugliesi chiudono il pasto con note di autentica golosità.