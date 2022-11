Dopo aver agito come apripista in un mondo che nessuno voleva conoscere 16 anni fa, ora in carcere si costruisce consapevolezza e nuove identità

Dopo due anni di pandemia, finalmente si torna a portare in carcere ospiti ed esperienze di vita, in linea con i vari

percorsi di crescita portati avanti nei lunghi 16 anni in carcere.

Infatti in tutti questi anni lo scopo vero dell’iniziativa è sempre stato quello di passare da un modello di economia

circolare, promuovendo l’inclusione sociale e l'impatto ambientale, ad un modello di economia che Luciana Delle

Donne ama definire "rigenerativa e trasformativa". Un modello che ha svolto un ruolo di apripista nel mondo

dell’innovazione sociale e diventando un "Metodo" (definito anche Montessori per adulti) che stimola il riutilizzo di

materiali in eccedenza e di scarto, nonostante la loro altissima qualità, destinati allo smaltimento e lavorati e

assemblati con particolare cura cromatica nelle carceri italiane da risorse in stato di detenzione regolarmente assunte

con regolare contratto di lavoro.

Grazie al sostegno di Fondazione con IL SUD che ha favorito la diffusione e l’evoluzione del modello, si può

definire appunto il "Metodo Made in Carcere" perchè si è potuto propagare sempre più il modello tra altre

cooperative sparse in Puglia, Campania e Basilicata e anche a livello internazionale è strato trasferito grazie

all’Università delle Repubblica Dominicana nelle carceri dell’isola dominicana.

Dopo aver agito come apripista in un mondo che nessuno voleva conoscere 16 anni fa, ora in carcere si costruisce

consapevolezza e nuove identità, favorendo eleganza e bellezza in luoghi assolutamente non predisposti. Ecco perché

finalmente dopo due anni si torna a vivere anche in questo mondo alimentando cultura e confronto.

Susi Rutigliano autrice e attrice di teatro insieme al regista Maurizio Sarubbi della compagnia teatrale Artù portano

gratuitamente il monologo nelle carceri femminili di Trani, Taranto e Lecce.



Progetto BIL (Benessere Interno Lordo)



Susi Rutigliano nata a Torino il 27 giugno 1964. Scopre il Teatro casualmente tramite un corso di recitazione nel

2009 e da allora alimenta la sua passione sul palcoscenico. Dopo diversi corsi e stage teatrali, ha recitato con diverse

compagnie baresi in teatri della zona (Teatro Abeliano, Piccolo Teatro E. D’Attoma, Teatro Bravó) nonché in

numerosi teatri pugliesi. Attualmente fa parte della compagnia Teatrale Artù con numerosi spettacoli tra repliche e

nuove produzioni. Le piace dire che:" Ho per caso aperto una finestra che neanche sapevo esistesse...il teatro ci rende

liberi di essere noi stessi e nel contempo chiunque ...come si può non amarlo?"

La Compagnia Teatrale Artù di Bari nasce nel dicembre del 2021 per volere del suo presidente, l’attore e regista,

da 24 anni, Maurizio Sarubbi. Eredita il repertorio del suo presidente e crea nuove produzione come:"La scema" di e

con Susi Rutigliano (socio fondatrice), "A mano a mano parlando di Rino" omaggio a Rino Gaetano, "Come un

corvo bianco .. Chernobyl 1986" unico spettacolo teatrale in Italia che tratta la tematica dell’incidente di Chernobyl,

lo spettacolo comico "La storia terciute" dove si incontrano, per la prima volta tutte insieme le protagoniste delle più

importanti favole per bambini. In lavorazione "Factum est" di Giovanni Testori. La Compagnia ha avuto il

riconoscimento "UBALDO LAY" dall’ Accademia "Italiani in arte nel mondo" per la grande e ottima produttività.