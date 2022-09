A conclusione del percorso formativo, il dott. Matteo Claudio Martignoni presenta il suo Project Work, assistito dal docente tutor Prof. Rolando Bolognino.

A conclusione del percorso formativo, il dott. Matteo Claudio Martignoni presenta il suo Project Work, assistito dal docente tutor Prof. Rolando Bolognino.

La struttura chimica degli amminoacidici aiuta a comprendere le reazioni metaboliche in cui sono coinvolti all’interno del nostro organismo.

Le vie metaboliche di cui sono substrati portano alla sintesi di altre sostanze dotate di funzioni biologiche importanti.

Il ruolo degli amminoacidi non si limita all’azione strutturale, ma svolgono ,insieme ai loro metaboliti, diverse attivita? importanti dal punto di vista fisiologico.

Infine, l’integrazione amminoacidica ha numerosi campi di applicazione: completamento di diete con carenze alimentari, miglioramento della condizione fisica, supporto nella pratica clinica, aumento della performance in ambito sportivo.

Dott. Matteo Claudio Martignoni

Dopo il conseguimento con la massima votazione della Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

In seguito aggiunge alla sua formazione il Master di primo livello in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata.

Le principali esperienze lavorative si collocano nell’ambito delle farmacie territoriali e di aziende produttrici di integratori alimentari.

Le mansioni professionali piu? rilevanti riguardano la direzione della farmacia, la gestione e la trasmissione dei flussi BMA presso il Ministero della Salute di un magazzino di acquisto medicinali. Si annovera anche la scrittura di articoli riguardanti integratori alimentari per conto di aziende produttrici, in qualita? di Supplement Specialist.

Prof. Rolando Alessio Bolognino

Docente universitario a contratto, ricercatore e biologo nutrizionista in campo oncologico e di prevenzione, esperto in alimentazione sportiva, Istruttore Protocolli Mindfulness.

Professore a c. Master in "Scienze della Nutrizione e Dietetica Clinica" presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma La Sapienza.

Professore a c. Master in "Terapie Integrate nelle Patologie Oncologiche Femminili" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Professore a c. Master di II livello in "Medicina integrata e food management per la prevenzione e cura dei tumori" presso l’Università degli Studi di Catania.

Istruttore di protocolli Mindfulness per la riduzione dello stress (MBSR), per i disturbi alimentari (MB-EAT) e la patologia oncologica (MBCT-ca).

Responsabile del progetto di ricerca per la Susan G. Komen Italia "Mindfulness e Nutrizione nella lotta al tumore al seno" presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Autore di contenuti scientifici settimanali per Gazzetta dello Sport "l’alimentazione negli sport di endurance".

Esperto scientifico per:

- RAI 1 nelle trasmissioni: "Uno Mattina", "Tempo&Denaro", "Buono a Sapersi", "La prova del cuoco";

- RAI 3 nelle trasmissioni: "Elisir", "A tutta Salute";

- LA7 nella trasmissione: "Di Martedì";

- Rete 4 nella trasmissione: "Tg4":

- Sky nella trasmissione: "speciale Sky tg24: un piatto di futuro" .

Relatore e Moderatore a convegni nazionali e internazionali su temi di:

- Nutrizione in prevenzione oncologica;

- Nutrizione dello sportivo amatoriale e professionista; Nutrizione e Lifestyle;

- Nutrizione e Mindfulness;

- Nutrizione e Microbiota. Autore del libro "Nutrire la Salute con la Dieta Mediterranea", EPC edizioni.

Presidente dell’associazione culturale NutriMenti.



WEBINAR

Integratori amminoacidici: importanza metabolica, ruolo biologico-funzionale e loro supplementazione

