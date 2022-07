Riflessione

Agli amici del Vangelo domenicale!

Comunicare a voi, fratelli,

chi è Dio, per noi,

è arduo! La fede, infatti,

non è scienza appresa

da ripetere, ma relazione d'Amore,

esperienza che, ogni giorno,

ci trasforma, ci fa crescere, diviene vita

sovrabbondante,

da comunicare agli altri,

perché anche loro tentino

la nostra stessa avventura del cuore.

Solo Dio sa, è capace

di scardinare il nostro uomo vecchio

per offrirci, in Sé, giorno dopo giorno,

la Novità della Resurrezione

del Cristo Suo Figlio, forza umanamente trasformante.