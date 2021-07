La meta preferita

Ancora una volta la Puglia regina d'estate. E' la meta preferita degli italiani ma anche moltissime presenze straniere.

A dirlo è una prima indagine compiuta da Federbalneari Alberghi, associazione di categoria del turismo alberghiero e del mare aderente a Federbalneari Italia.

Sold out in molte delle regioni costiere italiane. "Proprio per questo – è importantissimo il green pass vaccinale, che consente gli spostamenti tra paesi dell’Unione europea e che potrà salvare l’estate degli stranieri in vacanza in Italia, un settore che vale 11,2 miliardi per il sistema turistico nazionale».

"Nonostante il panorama non sia ancora omogeneo e il nostro paese stia perdendo quote di mercato stagionali e flussi turistici internazionali – afferma Federbalneari – ci sono ottimi segnali di prenotazioni domestiche per i mesi di luglio e agosto che lasciano presagire una stagione intensa per le strutture turistico-ricettive nelle località balneari, che iniziano a scaldare i motori".

E, in effetti, secondo la federazione pugliese delle agenzie di viaggio, i numeri, al momento, sono confortanti. "C’è voglia di vacanza: per molte strutture c’è l’"assalto" alle prenotazioni – racconta ancora il presidente Innocenti – E c’è sempre una maggior richiesta di professionalità, con una nutrita fetta di turisti che, dopo varie esperienze "complicate" per le loro prenotazioni dirette sul web, ritornano ad affidarsi a un agente di viaggi per programmare il proprio soggiorno. Un quadro, quello dipinto dal presidente di Fiavet Puglia, secondo cui chi è interessato a prenotare una vacanza, oggi, non ha voglia di compromessi sul suo prossimo viaggio: "C’è maggiore voglia di sicurezza e occorre dare priorità ai servizi offerti dalle strutture, come ad esempio quelli relativi agli elevati standard di igiene – spiega Innocenti – Proprio per questo l’agente di viaggio è l’interlocutore migliore e più affidabile per dare risposte alle domande del turista che desidera programmare con tranquillità le proprie vacanze dopo questo periodo così tragico", conclude.