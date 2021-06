Il loro fascino è legato a un'origine misteriosa

Venticinque anni di Patrimonio dell'Umanità per i trulli di Alberobello. I trulli di Alberobello in Puglia sono famosi in tutto il mondo, patrimonio UNESCO dal 1996. Il loro fascino è legato a un’origine misteriosa, una simbologia esoterica e un’architettura ecosostenibile incredibilmente attuale. "Costruzioni senza tempo", come li ha definiti Emile Berteux, in bilico tra leggenda e realtà.

"E dovunque muri e muretti, non dieci, non venti, ma più, molti di più, allineati sui fianchi di ogni rilievo, orizzontalmente, a distanza anche di pochi metri, per contenere il terreno, per raccoglierne e reggerne un po’ tra tanto calcare. Mi chiederai come ha fatto tanta gente a scavare ed allineare tanta pietra. Io penso che la cosa avrebbe spaventato un popolo di giganti. Questa è la Murgia più aspra e sassosa; […] non ci voleva meno che la laboriosità d’un popolo di formiche".

Tommaso Fiore, Un popolo di formiche